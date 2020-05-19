Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту

Уплаченные за прошлый год налоги самозанятым автоматически перечислят на карту, привязанную к специальному приложению, рассказал на совещании у президента РФ глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год", - сказал он. Налогоплательщиков глава ФНС призвал лишь привязать банковские карты к приложению "Мой налог".

Как отметил Егоров, к 1 июня 2020 года помощь получат более 670 тысяч самозанятых. На их счета поступит по 12 тысяч 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.

По словам главы ФНС, от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года освобождены 1,9 млн предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Им также не нужно предпринимать специальных действий, а нужно просто сдать декларацию.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан работает с 2019 года. С 2020 года воспользоваться этим режимом могут жители 23 регионов России. Этот режим предполагает уплату только 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - если предоставляют услуги юридическим лицам. С 1 июля 2020 все остальные регионы могут по своему желанию запустить этот режим.

Вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, ранее поручил президент России Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики.