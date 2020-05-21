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21.05.2020 16:51
Рубрика: Экономика

Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом

Текст: Светлана Ментюкова

Президент России подписал закон, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Справки для кредитных каникул можно подать через портал госуслуг

Согласно документу, так же как ранее не признавалась доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами, теперь аналогичная мера будет касаться любых льготных для заёмщиков периодов.

"Распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой", - говорится в документе.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.

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