Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом

Президент России подписал закон, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, так же как ранее не признавалась доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами, теперь аналогичная мера будет касаться любых льготных для заёмщиков периодов.

"Распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой", - говорится в документе.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.