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Как помогают деньгами малому и большому бизнесу
К середине мая малые и средние предприятия (МСП) подали более 106 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, отмечают в Банке России. Доля одобренных заявок составила 78,4%. Объем задолженности по реструктурированным кредитам субъектов МСП - 483,2 млрд рублей. Тот же показатель в рамках конкретно кредитных каникул - 85,8 млрд рублей, это около 23% суммарного кредитного портфеля субъектов МСП из соответствующих секторов экономики.
Кроме того, к середине мая в правительственной программе поддержки занятости "Кредиты на выплату заработной платы" под нулевую ставку, по данным минэкономразвития, участвовали 49 банков. Сумма одобренных заявок (их около 25 тысяч) достигла почти 57 млрд рублей.
К программе реструктуризации кредитов "1/3" (отсрочка уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части) присоединились 34 банка. От субъектов МСП, по данным минэкономразвития, поступило более тысячи заявок на реструктуризацию на сумму свыше 15 млрд рублей. Одобрено 65% поступивших заявок, а фактически реструктурировано 356 кредитов на сумму около 6 млрд рублей.
Также 26 банков заключили генеральные соглашения с Банком России по программе поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по таким кредитам к середине мая выросла на 131,3 млрд рублей, до 193,1 млрд рублей.
В минэкономразвития называют "очень высоким" и темп реализации программы выдачи кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. "Физически выдано 20 млрд рублей на поддержку предприятий, где занято 105 тысяч человек. Средняя ставка по кредитам - 3,8%, все остальное финансируется из федерального бюджета", - сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
В банки обратилось уже более 300 системообразующих предприятий. Критериев отнесения предприятий к наиболее нуждающимся два: принадлежность к наиболее пострадавшим отраслям и снижение выручки более чем на 30%. На сегодняшний день кредиты получили предприятия из сфер машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
Авиакомпании совершили мягкую посадку
Как сообщили "Российской газете" в Росавиации, заявки на субсидии уже подали авиакомпании группы "Аэрофлот", кроме "Победы", а также авиакомпании "Сибирь", "Нордавиа", "Икар", "Северный ветер", "Азур Эйр", "Ред Вингс", "Азимут", "Уральские авиалинии", "Ай Флай", "РусЛайн.
Первой всю необходимую документацию в Росавиацию предоставила группа "Аэрофлота", ее заявка уже одобрена, субсидия составила 7,89 млрд рублей. Эти деньги получат входящие в группу "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".
Заявки остальных компаний находятся на рассмотрении.
Субсидии направлены на погашение расходов с февраля по июль. При этом, не менее 60% предоставленных средств должны быть направлены на оплату труда авиационного персонала, а не более 30% - на оплату лизинговых платежей и аэропортовые расходы для оплаты стоянки простаивающих воздушных судов. Часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.
Субсидии обеспечат продолжение деятельности авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала, отметили в Росавиации.
Кроме того, правительство также может выделить средства для субсидирования российских аэропортов в условиях кризиса на фоне пандемии. Ранее о такой поддержке заявил президент Владимир Путин. Речь идет о сумме около 10 млрд рублей.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, проект постановления правительства проходит согласование в ведомствах.
На совещании по мерам поддержки авиации, которое 13 мая провел президент, говорилось также о подготовке новой программы авиализинга. Лизинговым компаниям предоставят госгарантии, а получение субсидий будет привязано к покупке конкретного борта. Может быть расширена программа развития региональной авиации и поддержки прямых перелетов между российскими регионами. Кроме того, для поддержки авиастроительных предприятий было предложено ускорить госзакупки авиационной техники, в частности вертолетов по программе развития санитарной авиации.
Выплаты туристам компенсируют
Средства смогут получить те компании, которые уже вернули деньги туристам. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет Ростуризм. Сейчас идет сбор заявок от туроператоров, пояснили в ведомстве. Сколько уже заявок подано, в Ростуризме не уточнили. Доклад об использовании средств в правительство представят до 1 октября 2020 года.
Возмещаться будут затраты туроператоров, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Как ранее отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в среднем около половины, поэтому субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и поможет выполнить максимум обязательств перед туристами за отмененные туры.
Часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются внутренним туризмом, поэтому субсидии помогут в целом поддержать отрасль, считают в Ростуризме.
Предусмотрены также другие меры поддержки. Правительство приняло решение о возможности использования средств фонда персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Фонды формируются за счет взносов туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Сейчас в них накоплено около 1,6 млрд рублей. Кроме того, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит символический 1 рубль. Введен мораторий на проверки и применение санкций за несвоевременную подачу налоговой отчетности, действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых.
Новостройкам помогут материально
Подешевеют кредиты для компаний, строящих жилые дома - им будет субсидироваться ставка до уровня ключевой (сейчас это 5,5%). "При этом застройщик обязан вовремя ввести дома, запланированные на 2020-2021 годы, и сохранять численность своих сотрудников, которая была у него на 1 мая. Это проверяется по данным об отчислениях страховых взносов в Пенсионный фонд РФ", - отметил и.о министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. На это выделяется 12 млрд рублей. Ожидается, что субсидирование кредитов заработает в начале лета. Вместе с тем до января следующего года для тех, кто строит дома с привлечением средств дольщиков, объявлен мораторий на пени и штрафы за просрочку ввода домов в эксплуатацию, отсрочено до нового года включение таких домов в разряд проблемных.
Еще около 30 млрд рублей выделено на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков. За счет этого получить свои квартиры или вернуть вложенные суммы смогут еще около 10 тысяч обманутых дольщиков. Фонд предварительно отобрал 115 проблемных домов в 24 регионах, площадь квартир в которых составляет 1,3 млн кв. м.
50 млрд рублей выделяется ДОМ.РФ в виде госгарантий на выкуп невостребованных квартир у застройщиков. Это, помимо субсидированной ставки по ипотеке в 6,5%, поможет компаниям в условиях падения спроса на жилье. Выкупать будут только стандартные квартиры. Сумму распределят по регионам пропорционально объему строительства, сообщает ДОМ.РФ. В регионах будут проводиться аукционы - в первую очередь средства пойдут на квартиры застройщиков, которые предложат больший дисконт. "Немного позже мы сможем выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь будем предлагать субъектам РФ. Может быть, в регионах смогут так реализовать программу расселения аварийного фонда или решить другие вопросы", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Ускоренная ликвидация аварийных домов станет еще одной из мер поддержки застройщиков. Регионы набрали хороший темп по переселению из аварийного жилья, подчеркнул замглавы минстроя Максим Егоров. "До конца 2024 года должно быть переселено 530 тысяч человек из 9,5 млн квадратных метров аварийного жилья", - напомнил он. По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, в большинстве регионов реально завершить расселение до конца 2023 года, а в некоторых - в 2022 году, на 1-2 года раньше срока.
В список системообразующих предприятий включены 54 группы строительных компаний, в случае критических проблем они смогут обратиться за дополнительной господдержкой.
Пострадавших попросили остаться
Среди наиболее весомых мер - автоматическая отсрочка по всем налогам, кроме НДС. По большинству платежей она предоставлена на полгода. Так, продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за прошлый год, а также авансовым платежам по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.
Бизнес из пострадавших отраслей получил право на беспроцентные кредиты на поддержку занятости сроком на шесть месяцев. Уже заключено 15,2 тыс. кредитных соглашений по ставке 0% на сумму 36,6 млрд рублей, сообщили "РГ" в минэкономразвития. Срок кредита может быть продлен еще на шесть месяцев, но уже под 4%. Сумма поддержки рассчитывается из числа работников, помноженного на размер МРОТ.
Организации и ИП из пострадавших отраслей могут получить отсрочку по арендным платежам за аренду муниципальной, государственной и частной недвижимости. Всего по отсрочке/снижению и освобождению от арендных платежей заключено 9632 допсоглашения на общую сумму 1,5 млрд рублей, сообщили в минэкономразвития. Льготы предоставлены 1,8 тыс. арендодателями в отношении около 30 тыс. объектов недвижимого имущества. Первые выплаты начнутся не ранее 2021 года, делать их можно поэтапно.
Наконец, бизнес стал получать и прямые субсидии (гранты), их можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммуналку. Получить субсидию можно в случае, если коллектив был сохранен на 90%, нет недоимок по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей. Для получения субсидии за апрель надо подать заявление в ФНС до 1 июня, за май - в течение июля. Налоговики рассчитают субсидию из расчета МРОТ на сотрудника. По данным ФНС на 21 мая организациям и ИП выдано более 352 тыс. субсидий на 24 млн рублей. Всего заявления подали 751 тыс. предпринимателей.
Аграрии приняли сильное ценопонижающее
Основные касаются зерна. Так, с 1 апреля по 30 июня ограничен экспорт основных зерновых за пределы ЕАЭС в размере 7 млн т. Кроме того, 13 апреля начались зерновые интервенции. Из госфонда было предложено продать до 1,5 млн т зерна. Так минсельхоз рассчитывал поддержать мукомолов и животноводов, стабилизировать цены на зерно и не допустить роста цен на конечную продукцию для потребителя. По заверениям ведомства, поставленной цели удалось достичь - уже с конца апреля цены на зерно и муку стабилизировались, и их корректировка продолжится.
На уровне ЕЭК были приняты решения, напротив, устраняющие ввозные барьеры по ряду продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, длиннозерный рис, гречка, подсолнечник, соки, готовые продукты для детского питания). Нулевые пошлины действуют по 30 июня.
Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев еще в марте говорил о необходимости дополнительных мер поддержки АПК на фоне пандемии и ослабления рубля. В этом году минсельхоз на 20% (более чем на 2 млрд рублей) увеличил объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование отрасли. Также ведомство разработало проект постановления правительства о пролонгации льготных краткосрочных кредитов на один год и отсрочке процентов и основного долга по инвесткредитам.
По итогам совещания у президента Владимира Путина 20 мая согласовано увеличение субсидии на покупку сельхозтехники на 4,5 млрд рублей. В национальный план по развитию экономики будут предложены такие меры, как субсидирование элекроэнергии для МСП, поддержка экспорта, цифровизации отрасли. Также речь шла о необходимости импортозамещения по таким позициям, как семена, племенной материал, ветеринарные препараты и средства защиты растений.
Управляющие компании вышли на плато неплатежей
Временное приостановление санкций за неоплату должно помочь семьям, в которых сильно снизились доходы, а также тем, кто не может платить из-за самоизоляции. До конца года приостановлена поверка счетчиков и "наказания" за ее несвоевременное проведение. Для помощи малообеспеченным жителям, ранее получавшим субсидии на оплату ЖКУ, введено автоматическое продление этих субсидий с последующим перерасчетом. Однако, подчеркивают в минстрое, жителям нужно все же стараться вовремя оплачивать услуги, пользоваться сервисами онлайн-оплаты - значительное падение доходов управляющих компаний может ухудшить состояние жилых домов и осложнить подготовку к зиме. Тем более что управляющие организации сейчас вынуждены нести незапланированные затраты на дезинфекцию подъездов. Ожидается, что после окончания режима самоизоляции ситуация с недосбором платежей станет не такой критичной. Хотя уровень платежной дисциплины будет все же меньше того, который был до появления коронавируса.
22 предприятия из сферы ЖКХ вошли в список системообразующих организаций. При необходимости они смогут обратиться за господдержкой. В перечень включены поcтавщики тепла и горячей воды, у которых выручка по итогам прошлого года была не менее 12 млрд рублей, а для водоканалов порог по выручке составил 3,5 млрд рублей (при этом компания должна работать в городах федерального значения и центрах регионов). Также в список вошли две компании, занимающие доминирующее положение в регионах.
Минстрой готовит пакет мер по поддержке отрасли. Представители ЖКХ предлагают включить ее в перечень наиболее пострадавших, усовершенствовать адресную поддержку населения, ввести налоговые послабления и др. В ближайшее время пакет мер должен быть вынесен на обсуждение правительства.