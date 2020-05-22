Крашенинников: Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

Новости

Ижевчанка перевела лже-моряку из Турции 200 тысяч рублей 13:12
Сегодня отопление придет во все дома в Подмосковье 13:10
Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных 13:08
Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику 13:02
АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray 13:01
Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу 13:01
В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира 12:58
Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС 12:57
В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку 12:55
В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах 12:51
Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению 12:49
В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу 12:42
На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса 12:33
Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты 12:32
В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы 12:31
Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах 12:28
Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19 12:27
В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами 12:19
Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска 12:14
Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан 12:09
Надо ли охлаждать турбину после поездки 12:06
Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет 12:03
Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников 12:03
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 11:53
"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника" 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Указания Росавиации
Как будем летать. Указания Росавиации
22.05.2020 12:06
Рубрика: Власть

Крашенинников: Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил журналистам, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ранее стало известно, что в Совфеде планируют порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Кроме того, с таким предложением выступали в Минздраве, а также это инициировали в Госдуме.

Крашенинников напомнил, что дискуссии в обществе на эту тему поднимались неоднократно. Проекты о повышении возраста продажи вносились, в частности, в декабре 2015 года и в июле 2019 года.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу

- С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе, - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в России общий возраст дееспособности установлен с 18 лет. Это закреплено в Конституции РФ: согласно статье 60, гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с этого возраста. Кроме того, в ст. 21 Гражданского кодекса установлено, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права приобретается по достижении 18-летнего возраста.

- При этом приобретение спиртных напитков осуществляется в рамках договора розничной купли-продажи, также регулируемого ГК РФ, как и гражданско-правовое положение участников сделки, - отметил Павел Крашенинников.

Фото: iStock
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции

С 18-летним возрастом, напомнил также он, связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции.

- С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права, - подчеркнул глава комитета.

Что касается зарубежного опыта, то, действительно, в ряде стран дееспособность возникает с 21 года, но там это касается всего объема прав и обязанностей, добавил депутат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве