Крашенинников: Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил журналистам, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.

Ранее стало известно, что в Совфеде планируют порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Кроме того, с таким предложением выступали в Минздраве, а также это инициировали в Госдуме.

Крашенинников напомнил, что дискуссии в обществе на эту тему поднимались неоднократно. Проекты о повышении возраста продажи вносились, в частности, в декабре 2015 года и в июле 2019 года.

- С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе, - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в России общий возраст дееспособности установлен с 18 лет. Это закреплено в Конституции РФ: согласно статье 60, гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с этого возраста. Кроме того, в ст. 21 Гражданского кодекса установлено, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права приобретается по достижении 18-летнего возраста.

- При этом приобретение спиртных напитков осуществляется в рамках договора розничной купли-продажи, также регулируемого ГК РФ, как и гражданско-правовое положение участников сделки, - отметил Павел Крашенинников.

С 18-летним возрастом, напомнил также он, связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции.

- С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права, - подчеркнул глава комитета.

Что касается зарубежного опыта, то, действительно, в ряде стран дееспособность возникает с 21 года, но там это касается всего объема прав и обязанностей, добавил депутат.