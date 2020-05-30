Где и когда можно посетить парикмахерские людям старшего возраста (65+)? И если они работают по записи, а пенсионеры не знают, как это делать?

Роман Ларин

- Парикмахерские, как и другие предприятия сферы услуг, открывают после ограничений, связанных с эпидемией, по решению региональных властей. Сроки зависят от эпидемической ситуации в конкретном регионе, городе. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах открыть салоны красоты 3 июня. В Татарстане парикмахерские начали принимать клиентов во второй половине апреля, а Калининградской области, Пензе и некоторых других регионах - в середине мая. В Москве начало работы салонов красоты откладывается минимум до середины июня.

При этом вне зависимости от региона парикмахерские после отмены ограничений должны работать по новым правилам. Такие рекомендации подготовил Роспотребнадзор. В частности, ведомство рекомендует:

- измерять температуру у всех сотрудников до начала работы;

- отстранять от работы работников с повышенной температурой, признаками ОРВИ;

- не допускаются к работе сотрудники без медосмотра, старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом, беременных;

- всем сотрудникам нужно носить защитную одежду (пижаму, халат, шапочку), а также маску (респиратор) и перчатки - и регулярно их менять;

- проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя;

- обслуживать клиентов с учетом разметки для дистанции не менее 1,5 м;

- клиентам запрещено предлагать чай и кофе, а сами работники могут обедать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук;

- после каждого клиента обрабатываются все контактные поверхности, дезинфицируются инструменты;

- клиенты принимаются только по предварительной записи, чтобы не было очередей, с интервалом не менее 20 минут на уборку.

В Роспотребнадзоре не уточнили, каким образом осуществляется предварительная запись. Но, как правило, большинство парикмахерских проводят ее по телефону. Так что записаться на стрижку совсем не сложно, в том числе, и людям старшего возраста.