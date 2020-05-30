Где и когда можно посетить парикмахерские людям старшего возраста

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Задать вопрос
Новости проекта
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 29.05.2020
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет 29.05.2020
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей 29.05.2020
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 29.05.2020
Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости 27.05.2020
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей 26.05.2020
Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня 26.05.2020
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19 26.05.2020
Как карантинные меры сказались на бизнесе в Подмосковье 26.05.2020
В Москве работают 88 из 131 МФЦ 25.05.2020
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 22.05.2020
Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса 22.05.2020
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое 22.05.2020
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 21.05.2020
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 21.05.2020
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 20.05.2020
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая 18.05.2020
Разработаны образцы документов для оформления отсрочки по аренде 17.05.2020
Министр труда рассказал, как получить выплату на детей от 3 до 7 лет 06.05.2020
Роспотребнадзор объяснил, как получить отсрочку платежей по кредиту 04.05.2020
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса 29.04.2020
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 24.04.2020
Общество
30.05.2020 17:19
Текст: Ирина Невинная

Где и когда можно посетить парикмахерские людям старшего возраста

Где и когда можно посетить парикмахерские людям старшего возраста (65+)? И если они работают по записи, а пенсионеры не знают, как это делать?

Роман Ларин

- Парикмахерские, как и другие предприятия сферы услуг, открывают после ограничений, связанных с эпидемией, по решению региональных властей. Сроки зависят от эпидемической ситуации в конкретном регионе, городе. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах открыть салоны красоты 3 июня. В Татарстане парикмахерские начали принимать клиентов во второй половине апреля, а Калининградской области, Пензе и некоторых других регионах - в середине мая. В Москве начало работы салонов красоты откладывается минимум до середины июня.

При этом вне зависимости от региона парикмахерские после отмены ограничений должны работать по новым правилам. Такие рекомендации подготовил Роспотребнадзор. В частности, ведомство рекомендует:

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Добровольцы для испытания вакцины от COVID-19 уже набраны

- измерять температуру у всех сотрудников до начала работы;

- отстранять от работы работников с повышенной температурой, признаками ОРВИ;

- не допускаются к работе сотрудники без медосмотра, старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом, беременных;

- всем сотрудникам нужно носить защитную одежду (пижаму, халат, шапочку), а также маску (респиратор) и перчатки - и регулярно их менять;

- проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя;

- обслуживать клиентов с учетом разметки для дистанции не менее 1,5 м;

- клиентам запрещено предлагать чай и кофе, а сами работники могут обедать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук;

- после каждого клиента обрабатываются все контактные поверхности, дезинфицируются инструменты;

- клиенты принимаются только по предварительной записи, чтобы не было очередей, с интервалом не менее 20 минут на уборку.

В Роспотребнадзоре не уточнили, каким образом осуществляется предварительная запись. Но, как правило, большинство парикмахерских проводят ее по телефону. Так что записаться на стрижку совсем не сложно, в том числе, и людям старшего возраста.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2020  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»