Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей

Новости

КПРФ внесла в Госдуму поправки о поддержке пчеловодства 21:08
Оренбургские власти объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи 21:07
В День защиты детей Радио Romantika запустила "Калейдоскоп добра" 21:02
В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста 20:36
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель 20:25
Поставки смартфонов в 1 квартале 2020 года упали на 20% 20:20
Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля 20:10
Власти Москвы надеются, что возвращаться к полной изоляции не придется 19:45
Кадровые перестановки произошли в ЕЭК 19:42
Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров 19:34
Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси 18:59
На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники 18:57
Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции 18:56
ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня 18:55
В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля 18:37
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня 18:31
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ 18:23
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 20:04
Рубрика: Экономика

Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей

Текст: Алексей Дуэль
Единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет за шесть часов с момента начала перечислений 1 июня получили родители 15 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, этим семьям в общей сложности было направлено 150 млрд рублей. Всего право на такую выплату имеют семьи, в которых растут 22 миллиона детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Как получить выплату на детей до 3 лет

"Единовременная выплата очень востребована семьями, - подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков. - Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются".

Для получения выплаты родителям надо сделать единственный шаг - подать заявление на портале госуслуг. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечило прием заявлений через портал, обработка заявлений ведется сотрудниками Пенсионного фонда России, а Федеральная налоговая служба совместно с органами ЗАГС обеспечила оцифровку сведений о рождении детей до 16 лет. Это позволило не предоставлять родителям дополнительных справок при назначении этой выплаты. Подать заявление можно до 1 октября.

С 1 июня также началось перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Трамп поговорили о коронавирусе, нефти и саммите G7
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии