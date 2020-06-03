Элтон Джон из-за пандемии увольняет прислугу и музыкантов

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, финансовые трудности стали испытывать не только отечественные артисты, но и звёзды мирового уровня.

В частности, Элтон Джон, как выяснили корреспонденты The Daily Mail.

Сэру Элтону пришлось отменить 34 из 48 концертов - пока в расписании сохранились те выступления, который должны пройти осенью.

В туре планировалось заработать около 60 миллионов фунтов. При этом состояние музыканта оценивается в 360 миллионов.

Тем не менее Элтон решил на всякий случай сократить расходы и начал увольнять прислугу в доме и музыкантов своей группы - "до лучших времён".

Напомним, ранее на финансовые сложности пожаловался продюсер Иосиф Пригожин, получивший в ответ на это порцию насмешек от Сергея Шнурова, что развязало настоящую словесную войну в среде представителей российского шоу-бизнеса.

Ранее на проблемы с деньгами из-за коронавируса пожаловалась недавно оправившаяся от болезни Татьяна Буланова, а экс-звезде "Отпетых мошенников" Игорю Богомазову пришлось стать водителем такси.