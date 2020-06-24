Владимир Путин написал статью о причинах и уроках Второй мировой войны

Версальский договор - мина замедленного действия

Глубинными предпосылками ко Второй мировой войне стали итоги Первой мировой - ее итоговый документ (Версальский договор) "стал для Германии символом глубокой несправедливости". Этим воспользовались нацисты, которые "умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути толкали немецкий народ к новой войне".

Номер "Российской газеты" со статьей Владимира Путина вышел 19 июня. В ней президент выступил в защиту исторической памяти своей страны.

- Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США, - пишет Путин в статье. - Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения.

Версальское "мироустройство" породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты, в их основе лежали границы новых европейских государств, произвольно оформленные победителями Первой мировой. "Практически сразу после их появления на карте, - пишет Путин, - начались территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в мины замедленного действия".

...А на скамейке в центре современного Лондона сидят только двое - президент США и премьер-министр Великобритании. Хотя скульптурная композиция называется "Союзники"… Фото: GettyImages

Мюнхенский сговор послужил спусковым крючком

Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной. "Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались на континенте, показал, что взаимные договоренности ничего не стоят", - отмечает Путин в статье.

Упоминает и о том, что в разделе Чехословакии заодно с Германией действовала Польша. При этом обращает внимание, что сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы "замолчать" Мюнхен. "Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию", - напоминает президент РФ.

Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались на континенте

По его словам, Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны будут решать вопросы безопасности без учета его интересов, а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт. При этом СССР "до последней возможности старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции, несмотря на двуличную позицию стран Запада".

Пакт Молотова - Риббентропа официально осужден

- В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран Европы, - пишет он. - Причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта - с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин-Гол.

Напомнил Путин и о том, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку пакту Молотова - Риббентропа. Он приводит выдержки из постановления Верховного Совета от 24 декабря 1989 года, где секретные протоколы официально осуждены как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор".

Путин также заметил, что другие государства не столь честны - "предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков". Поэтому российский лидер призвал все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов - так, как это делает Россия.

СССР не собирался нападать на Германию

Путин замечает, что Иосиф Сталин и его окружение заслуживают многих обоснованных обвинений за массовые репрессии, преступления, совершенные против собственного народа, но они осознавали "характер внешних угроз".

"Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и ее союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны", - пишет президент.

При этом Путин заверил, что не существует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии. "Да, советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная Армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию", - пишет он.

Война не была внезапной

Сейчас многие рассуждают о действиях, ошибках, просчетах военно-политического руководства страны. Однако наряду с огромным потоком разного рода дезинформации советские лидеры получали и реальные сведения о готовящейся агрессии нацистов, пишет Путин. "И в предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные на повышение боеготовности страны, включая скрытый призыв части военнообязанных на сборы, передислокацию соединений и резервов из внутренних военных округов к западным границам", - поясняет он.

- Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились, - утверждает Путин. - Но удар нацистов был действительно невиданной в истории разрушительной мощи. 22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал промышленный, экономический, военный потенциал практически всей Европы.

Против мощной машины нацистов поднялась вся страна. Президент пишет о невероятных мужестве и самоотверженности людей: "За полтора года советские люди совершили то, что казалось невозможным, и на фронте, и в тылу". Так, в кратчайшие сроки в тылу был налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали поступать на фронт в первую же военную зиму, а к 1943 году были превышены показатели военного производства Германии и ее союзников.

Советский Союз спас весь мир

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений, изменилась и политическая карта планеты. "Но почему в России 9 Мая отмечается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу?" - задает вопрос президент. И сразу же на него отвечает: потому что война оставила глубокий след в истории каждой семьи.

Чтобы не допустить повторения страшных трагедий, нужно анализировать их причины. "И здесь принципиально важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные домысливания", - подчеркнул Путин. Важно "передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего народом нашей страны. Именно Советский Союз "спас весь мир", отмечает он.

Главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, - это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса

- В разгром нацизма - что бы сейчас ни пытались доказать - основной, решающий вклад внес Советский Союз, Красная Армия, - подчеркивает Путин.

В своей статье президент ссылается на документ, согласно которому в целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. К середине 1944 года враг был изгнан практически со всей советской территории. Красная Армия начала освободительную миссию в Европе и спасла целые народы, в том числе от ужаса Холокоста. Путин приводит заявление Черчилля в послании Сталину 27 сентября 1944 года: "Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины..."

И мы помним - какой ценой. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания - одного из 127, а США - одного из 320 человек. Потери советского народа в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 млн человек. Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Россия продолжит кропотливую работу по восстановлению имен и судеб всех погибших: бойцов Красной Армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. "Это наш долг", - подчеркнул президент.

Подняли руку на выводы Нюрнберга

Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. "Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, - это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса", - считает Путин.

Поэтому, пишет он, нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа - главная причина, породившая Вторую мировую войну. "Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды", - убежден Путин. За это платить пришлось миллионами жизней.

Российский лидер призвал к объективной оценке истории. Хотя и заметил, что многие к этому пока не готовы. "Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации", - говорит Путин. В качестве примера он привел резолюцию Европарламента, одобренную 19 сентября 2019 года, которая прямо обвинила СССР - наряду с нацистской Германией - в развязывании Второй мировой войны.

Черчилль в послании Сталину 27 сентября 1944 года писал, что "именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины…"

Подобные "бумаги", по мнению Путина, несут реальные угрозы разрушения послевоенного мироустройства. Авторы резолюции "подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала", добавил он. В связи с этим российский лидер напоминает, что сам процесс европейской интеграции, в ходе которой был создан в том числе и Европарламент, стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из прошлого. "И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы", - убежден президент РФ.

- Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, - заверил Владимир Путин, добавив, что многие новые рассекреченные материалы использовал и при подготовке этой статьи.

Основы мира и саммит "пятерки"

Владимир Путин считает, что проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов Второй мировой войны являются опасными, поскольку грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и Сан-Франциско. Именно на серии конференций с участием СССР, США и Великобритании были заложены основы мира, в котором уже 75 лет не было глобальной войны, несмотря на острые противоречия.

- И то, что "холодная война" не переросла в третью мировую, убедительно подтвердило эффективность договоренностей, заключенных Большой тройкой, - пишет Путин. - Правила поведения, согласованные при создании ООН, позволили в дальнейшем сводить к минимуму риски и держать противостояние под контролем.

Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени состоится очная встреча лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН. Такая российская инициатива была поддержана лидерами Китая, Франции, США и Великобритании.

На саммите президент РФ рассчитывает откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму. Отдельная тема - преодоление кризиса, вызванного пандемией.

Сегодня мир переживает не самые спокойные времена. Но, опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу, призывает Путин других мировых лидеров. "Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств, - пишет он. - Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями".

Кстати

Прочтение истории: с чего все началось

Фото: Константин Заваржин

О желании написать статью о Второй мировой войне Владимир Путин сообщил в декабре 2019 года на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос обозревателя "Российской газеты" Киры Латухиной. Она попросила президента прокомментировать резолюцию Европарламента, которая приравнивает советский режим к нацизму и фашизму. Путин ответил, что тоталитаризм "достоин осуждения", но "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма". "Это значит, люди не знают историю", - сказал президент и пообещал обнародовать архивные документы в своей статье.

- Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива, - анонсировал Владимир Путин. - Я когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясно: все просто разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера.

Позднее в своих публичных выступлениях президент неоднократно уделял внимание этой теме, в том числе Мюнхенскому сговору, роли отдельных стран Европы, прежде всего Польши, в развязывании войны. Сама статья вышла в преддверии Дня памяти и скорби - Дня начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, а также накануне Парада Великой Победы на Красной площади.