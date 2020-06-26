Адвокат: Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

Актёр Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после устроенного им ДТП со смертельным исходом, перенёс сердечный приступ. Об этом заявил адвокат Заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать "скорую", заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", - приводит ТАСС слова адвоката, добавившего, что приступ произошёл из-за нервного потрясения, вызванного последствиями происшествия.

Вечером 8 июня актёр, находившийся пьяным за рулём, совершил крупное ДТП, лоб в лоб врезавшись в фургон. В результате водитель фургона умер в госпитале. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней актёр записал видеобращение с покаянием.

Напомним, ранее Совет Федеральной палаты адвокатов России высказал обеспокоенность активностью и высказываниями адвокатов, комментирующих дело Ефремова, и призвал юристов воздержаться от самопиара.