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Адвокат: Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

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    26.06.2020, 10:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после устроенного им ДТП со смертельным исходом, перенёс сердечный приступ. Об этом заявил адвокат Заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать "скорую", заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", - приводит ТАСС слова адвоката, добавившего, что приступ произошёл из-за нервного потрясения, вызванного последствиями происшествия.

Вечером 8 июня актёр, находившийся пьяным за рулём, совершил крупное ДТП, лоб в лоб врезавшись в фургон. В результате водитель фургона умер в госпитале. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней актёр записал видеобращение с покаянием.

Напомним, ранее Совет Федеральной палаты адвокатов России высказал обеспокоенность активностью и высказываниями адвокатов, комментирующих дело Ефремова, и призвал юристов воздержаться от самопиара.

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