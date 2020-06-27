«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Экономика
27.06.2020 15:50
Текст: Ирина Невинная

Минздрав: Сдавать тест на COVID-19 для заезда в санаторий не требуется

Справка об отсутствии COVID-19 для заезда в санатории больше не требуется, - об этом сообщил сегодня главный внештатный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

- Снятие ограничительных мер коснулось и санаторно-курортного комплекса. Положительная тенденция к снижению заболеваемостью новой коронварисуной инфекцией COVID-19 позволила органам Роспотребнадзора отменить требование о предъявлении прибывающими на лечение в санатории гражданами справок об отрицательном тесте на коронавирус. Таким образом, теперь справка об отрицательном тесте на коронавирус для заезда в санаторно-курортные учреждения не требуется, - уточнил главный специалист.

Фото: Виктор Васенин
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Он также отметил, что осталась обязательной справка об отсутствии контактов с заражёнными. "В первую очередь, это важно для безопасности самих пациентов. Человек может не только болеть инфекционным заболеванием сам, но и быть переносчиком его возбудителя", - отметил Никитин.

Он напомнил, что санатории - это лечебные учреждения, в которых находятся люди с разным состоянием здоровья, в том числе и пациенты из группы риска с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для них нахождение рядом переносчика вируса особенно нежелательно.

"Еще раз напомню о важности соблюдения масочного режима, мер личной гигиены и социального дистанцирования", - сказал Михаил Никитин.

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