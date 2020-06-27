Минздрав: Сдавать тест на COVID-19 для заезда в санаторий не требуется

- Снятие ограничительных мер коснулось и санаторно-курортного комплекса. Положительная тенденция к снижению заболеваемостью новой коронварисуной инфекцией COVID-19 позволила органам Роспотребнадзора отменить требование о предъявлении прибывающими на лечение в санатории гражданами справок об отрицательном тесте на коронавирус. Таким образом, теперь справка об отрицательном тесте на коронавирус для заезда в санаторно-курортные учреждения не требуется, - уточнил главный специалист.

Он также отметил, что осталась обязательной справка об отсутствии контактов с заражёнными. "В первую очередь, это важно для безопасности самих пациентов. Человек может не только болеть инфекционным заболеванием сам, но и быть переносчиком его возбудителя", - отметил Никитин.

Он напомнил, что санатории - это лечебные учреждения, в которых находятся люди с разным состоянием здоровья, в том числе и пациенты из группы риска с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для них нахождение рядом переносчика вируса особенно нежелательно.

"Еще раз напомню о важности соблюдения масочного режима, мер личной гигиены и социального дистанцирования", - сказал Михаил Никитин.