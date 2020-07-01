"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст"

44-летний основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал резонансный развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Упомянув и художественный фильм "Текст", в котором у Асмус была крайне откровенная и вызвавшая широкий общественный отклик роль.

Напомним: предположительно разводящиеся актеры утверждают, что скандал никак не повлиял на их решение расстаться и дело там не в нем.

При этом Джанибекян отметил, что Гарику было "тяжело пережить шквал критики, который обрушился на их семью после съемок Асмус в откровенной сцене". По словам основателя Comedy Club, Харламову "было больно", но он "держался супермолодцом".

"Я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова", - приводит РЕН ТВ слова Джанибекяна, заверившего, что теперь Гарик "сильно переживает" и из-за расставания с супругой.

Comedy Club - российское юмористическое телешоу, выходящее с апреля 2005 года. Производство передачи осуществляет компания Comedy Club Production, основанная участниками различных КВН-команд.

Ранее сообщалось, что Асмус вновь согласилась сыграть в откровенной сцене.