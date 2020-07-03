Сколько героев насчитали в СССР через год после Победы

В фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) попался на глаза необычный послевоенный документ - справка-ответ сотрудника архива на запрос редакции журнала "Молодой колхозник" о количестве награжденных орденом Ленина. Запрос был составлен в день рождения комсомола - 29 октября 1946 года, ответ направлен спустя месяц - 3 декабря, теперь у нас это День Неизвестного солдата.

Из архивной справки следует, что по состоянию на 1 ноября 1946 года орденом Ленина произведено всего 63 612 награждений. В том числе: Героев Советского Союза - 12 208, Героев Социалистического труда - 216, различных награждений - 50 765, воинских частей, организаций и коллективов - 423 (ГАРФ, фонд 7523, оп. 17, д. 353, с. 50).

А на соседних страницах - еще один не менее знаменательный документ. В оригинале озаглавлен так: "Справка о количестве награждений орденами и медалями СССР за время Великой Отечественной войны по состоянию на 1-е апреля с.г.". Как видно из пояснения на сайте ГАРФ, это все тот же 1946 год, но справка составлена непосредственно в отделе по учету и регистрации награжденных Президиума Верховного Совета СССР.

Документ представляет интерес во многих отношениях.

Во-первых, в нем приводятся сводные данные обо всех награждениях в годы войны. Медалями - 6 603 960, орденами - 4 875 695, всего - 11 479 655. Из них за трудовые заслуги - 386 58. Остальное, более 11 миллионов награждений - за военные подвиги и боевые отличия (ГАРФ, фонд 7523, оп. 17, д. 353, с. 11-12).

Генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко вручает награду разведчику Степанову в полевых условиях, 1941 год. Фото: Б. Игнатович/из фондов Музея Победы

С учетом сегодняшнего знания, в том числе материалов, представленных в проекте "Звезды Победы", можем утверждать, что это данные не полные. И не только потому, что представления к наградам за боевые отличия и, в особенности, за ранения в годы войны продолжались до конца 40-х и в начале 50-х (например, только в 1946-м - 240 тысяч, в 1947-м - еще 408 тысяч награждений).

Другое объяснение связано с тем, что, помимо орденов и четырех медалей ("За отвагу", "За боевые заслуги", медаль Ушакова и медаль Нахимова), которые имели порядковые номера и по которым велся персональный учет, в годы войны и сразу после нее произведено огромное число награждений так называемыми "неномерными" медалями - за оборону, освобождение, взятие городов (8,2 млн награждений), за победу над Германией и победу на Японией (16,7 млн).

А всего за боевые заслуги, героизм, мужество, отличие в службе и трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, включая войну с Японией, произведено около 38 миллионов награждений. Из них серийные (порядковые) номера имели примерно 12 880 орденов и медалей. По таким наградам был организован и сохраняется персональный (именной) учет. Но даже они в силу разных обстоятельств военного времени и по субъективным причинам послевоенных лет в большом количестве (счет - на сотни тысяч) до сих пор остаются неврученными. Установлением таких фактов и оказанием методической помощи семьям награжденных в их самостоятельном поиске мы по мере сил занимаемся в проекте "Звезды Победы".

Подполковник П.Ф. Батицкий (стоит, второй слева) с боевыми разведчиками, сентябрь 1942. Фото: из фондов Музея Победы

Вернемся вновь к упомянутой архивной справке. Помимо очевидной и объяснимой неполноты она содержит малоизвестные, а для многих уже недоступные сведения о национальной и партийной принадлежности награжденных, а также указывает их пол.

Отмечается, что такие данные собраны не на всех награжденных, а на 7,33 миллиона человек. Но и эта выборка (почти 64 процента от награждений, учтенных на тот момент) дает адекватное представление о том, что было. А вместе с тем - пищу для размышлений, как воспринимать и оценивать это теперь.

Сначала о женщинах. Вопреки расхожим представлениям, их в годы войны орденами и медалями особо не жаловали: на 40 награжденных мужчин - одна женщина. Или - 2, 4 процента от общего числа награждений.

Данные о партийной принадлежности еще интереснее. Они прямо указывают на то, что награждали не только коммунистов и комсомольцев, а скорее, даже наоборот: члены ВКП (б) и кандидаты - 34 процента, члены ВЛКСМ - 16, а беспартийные бойцы и командиры - 49,5, то есть каждый второй из получивших орден или медаль.

Теперь - самая взрывоопасная статистика: национальность награжденных. Говорить буду, как есть.

Первые две позиции, тут никакой сенсации, занимают с большим отрывом от всех русские (68 процентов) и украинцы (13,81). На третьей-шестой строках - белорусы (2,9), евреи (1,93), татары (1,89), казахи (1,03). Всего среди награжденных упоминаются представители 36 национальностей и объединенной группы "Народы Севера".

На другие, не выделенные отдельной строкой, национальности СССР и национальности других стран приходится 0,33 процента от всех награжденных - примерно, как на эстонцев, латышей, литовцев и карелов вместе взятых.

Сканкопия архивной справки со всей наградной статистикой образца 1946 года доступна для изучения здесь.

В качестве иллюстраций использованы документальные фотоснимки, собранные и атрибутированные в проекте "Образы войны".

Досье "РГ"

Хроника награждений по годам (1941 -1948)

1941 - 32 700

1942 - 395 000

1943 - 2 050 000

1944 - 4 300 000

1945 - 5 470 000

1946 - 240 000

1947 - 408 000

1948 - более 4 000

Кем и как производись награждения (1941-1948)

Указы

Президиума Верховного Совета СССР - более 835 тыс. На этом уровне присваивалось звание Герой Советского Союза и производились награждения орденами Ленина, "полководческими" орденами Кутузова, Суворова, Нахимова, Ушакова, в особых случаях - орденами Красного Знамени и Отечественной войны, а также "маршальским" орденом "Победа".

Приказы

командования фронтов и флотов - более 1, 4 млн

командования армий и флотилий - более 2, 35 млн

командования корпусов и эскадр кораблей - более 990 тысяч

командования дивизий - около 2, 72 млн

командиров бригад - более 10,75 млн

командиров полков - более 3,53 млн

Статистика по высшим и редким наградам

11 525 человек (по другим данным - 11 418) удостоены звания Герой Советского Союза. Из них дважды - 104, трижды - 3 (маршал Г.К. Жуков, летчики-истребители И.Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин). В случае гибели или посмертного награждения медаль "Золотая звезда" и орден Ленина к ней передавались в семьи погибших, в отдельных случаях - в музеи.

2 562 участников Великой Отечественной войны стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года и считался самой почетной солдатской наградой. Всего произведено более 1 028 560 награждений орденами Славы разных степеней. По данным проекта "Звезды Победы", орден Славы первой степени не получили 230 награжденных (каждый одиннадцатый), II степени - 6791 (каждый седьмой), III степени - 177 тысяч (почти каждый пятый).

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Орденом Ленина (учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года как высшая государственная награда) в годы Великой Отечественной войны произведено более 41 тысячи награждений. Числятся неврученными 6115 орденов.

Реже всего представляли к ордену Ушакова (две степени, всего 247 награждений) и к ордену Нахимова (две степени) - 540 награждений.

Еще меньше - всего 19 награждений - произведено маршальским орденом "Победа" (учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года - в один день с солдатским орденом Славы). И.В.Сталин, Г.К.Жуков, А.В.Василевский отмечены этой наградой дважды.