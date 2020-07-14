Из-за COVID-19 круизная навигация на Волге в этом году началась с опозданием на два месяца, что не могло не сказаться на турпотоке и коммерческих планах на сезон. Но даже после открывшейся возможности наконец поплыть по волнам многопалубные лайнеры вынуждены брать на борт меньшее число пассажиров, чем способны вместить. Соответственно, и музеи получают сокращенное количество посетителей.

Меньше туристов, больше экскурсоводов

В Ярославль первый круизный теплоход прибывает обычно в конце апреля. В этом году он приплыл 25 июня - четырехпалубный "Ф.И. Панферов" из Казани. По-настоящему же, то есть с несколькими причаливаниями в день, круизная навигация началась здесь только с 1 июля.

- В основном из Москвы идут, из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, - рассказывает директор Ярославского бюро путешествий и экскурсий Светлана Даниленко.

По ее словам, люди покупали путевки в круизы начиная с октября прошлого года, когда были хорошие скидки, поэтому пришлось переносить даты путешествий на более поздние летне-осенние месяцы. Хотя и это не всегда решает проблему, потому что с полной загрузкой теплоходы сейчас пока не ходят.

- Ну, вот планировался у нас на завтра теплоход на 240 пассажиров, а разрешили только на 180, - поясняет директор туркомпании. - Их, как гостиницы, запрещено загружать больше чем на три четверти.

Да и на борту особенно не расслабишься: шведские столы отменены, питание в две смены за столами, расставленными не ближе чем в полутора метрах друг от друга. Маски, измерение температуры, в том числе на выходе с судна на причалы, строгие "допуски": на улице разрешено наслаждаться красотами в группах примерно по десять человек, в помещениях музеев - не больше пяти человек на одной экскурсии.

Чтобы развести все эти потоки, хотя и заметно сократившиеся, туркомпаниям и музеям пришлось привлекать дополнительных экскурсоводов, что с экономической точки зрения, конечно, невыгодно, а с организационной - непросто. Но лучше так, чем ничего, признаются представители турбизнеса.

Отдыхающие в общем и целом тоже не ропщут: все так устали от самоизоляции, что рады любой "вылазке" в незнакомое доселе место и даже просто возможности пообщаться.

Переводчики и матросы не требуются

В городах Ярославской области, по данным регионального департамента туризма, в 2019 году круизные теплоходы причаливали в общей сложности около 2,5 тысячи раз. На них путешествовали 360 тысяч туристов, в том числе 180 тысяч - иностранных. Такие суда принимают Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Мышкин, Углич и курорт "Ярославское взморье".

В нынешнем сезоне на Верхней Волге иностранцев не будет совсем. Что заметно скажется не только на круизном, но и на других видах туризма. Например, по словам Светланы Даниленко, их компании зарубежные путешественники давали 60 процентов всего объема. В этом же сезоне многие теплоходы, обслуживающие иностранцев, даже не вышли из затонов.

- Объемы нагнать не получится при всем желании, - не строит иллюзий представитель турбизнеса. - Но хоть немного поправить финансовое положение за оставшееся время навигации мы сможем. Кроме того, у нас много направлений работы: и на наш юг отправляем людей, и за границу, и школьниками занимаемся. Весь интурист московский принимаем полностью. Объемы у нас очень большие, но сейчас просели по всем статьям. Пришлось взять кредит под два процента при условии, что никто из сотрудников сокращен не будет. Думаю, продержимся.

В нынешнем сезоне иностранцев не будет совсем, что заметно скажется не только на круизном, но и на других видах туризма

Руководитель направления "Пассажирские перевозки" Ярославского речного порта Андрей Жальнин, сравнивая нынешнюю и прошлогоднюю круизную активность на Волге, тоже ситуацию не приукрашивает:

- Навигация началась, но в малых объемах. В прошлом году у нас ежедневно было минимум по шесть причаливаний, обычно - по 10-12. А нынче самое большее - четыре захода, и то не каждый день. Примерно треть от обычных объемов, если не меньше.

При этом доход порта тоже напрямую зависит от количества пришвартовавшихся судов, потому что, помимо причальных сборов, он складывается, например, из обработки лайнеров самоходной очистительной станцией. То есть специальным плавучим судном, которое забирает с теплоходов сточные и подсланевые (загрязненные нефтепродуктами) воды, а также сухой мусор, после чего вывозит все это к специальному причалу для дальнейшей транспортировки и утилизации.

- Из-за небольшого объема работы у меня сейчас вместо восьми матросов работают четыре, вместо четырех диспетчеров - два. Мы просто не вызываем людей на работу, пока объемы не восстановятся. Но они в эту навигацию не восстановятся, конечно, - делает прогноз Андрей Жальнин.

Плюс на минус

В Тверской области, у истока Волги, первый теплоход нынче встретили 27 июня - в Тверь прибыл "Александр Бенуа". 30 июня круизная навигация стартовала в Калязине. Кроме того, многопалубные теплоходы иногда причаливают в Весьегонске. В министерстве туризма региона рассказали, что больше всего лайнеров в навигацию обычно заходит в Калязин - примерно две сотни. В Твери останавливается около ста судов, в Весьегонске - 10-15. Всего же за 188 навигационных дней 2019 года, например, регион посетили больше 39 тысяч круизных туристов, что оказалось на 10 процентов больше, чем годом раньше. Рост закономерно ожидался и в 2020-м. Но вмешалась пандемия... В результате в самый "круизный" тверской город Калязин, по прикидкам гендиректора местной туркомпании "Пилигрим" Елены Михасик, летом - осенью зайдут ориентировочно всего 60-70 теплоходов, не больше.

- Осталось три месяца навигации, круизным компаниям очень непросто сейчас, требования Роспотребнадзора к ним достаточно суровые по организации путешествий, они переделывают все расписания, можно сказать, "с колес", - говорит Елена Михасик.

Остается уповать на будущее (без COVID-19), в котором, кстати, Тверская область имеет все шансы стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна. В правительстве региона сообщили, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Волжское море" - единственный в ЦФО - вошел в федеральную программу развития культуры и туризма. Якорным объектом кластера будет транспортно-логистический узел, который свяжет Ленинградский вокзал Москвы с курортом "Завидово" и Московским морем. Планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва - Санкт-Петербург, а также нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, с современной инфраструктурой и большим трафиком. Общий объем бюджетных инвестиций в проект составит один миллиард 852 миллиона рублей, внебюджетных ассигнований - больше шести миллиардов. Реализация проекта уже началась.

Компетентно

Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области:

- У нас в регионе есть шесть точек, где причаливают круизные суда. Но мы работаем над увеличением их количества. Это, конечно, усилит конкуренцию между городами, но и создаст разнообразие в представлении о Ярославской области. Вся проблема - в финансировании. К сожалению, соответствующих целевых программ пока не существует. Но мы ждем, что в связи с принятием стратегии развития туризма в РФ, где круизный туризм тоже заявлен, появятся инвестиции с федерального уровня, что нам в этом деле поможет. Кроме того, мы наращиваем внутренние водные перевозки, работаем над тем, чтобы у нас появились разные локальные маршруты. Например, в Ярославле второй сезон прекрасно работает и востребована у населения яхта виртуальной реальности. Тутаев приобрел свой небольшой теплоход "Борис Кустодиев", который может работать и на переправе с одного берега Волги на другой, и на реализации туристических программ. Есть идеи и в Рыбинске. Когда администрация города в прошлом году запустила прогулочный кораблик до села Хопылево, где восстанавливается храм, в котором был крещен адмирал Федор Ушаков, уже в июне все билеты были раскуплены до конца лета. Водные прогулки, путешествия очень востребованы, и мы видим перспективу расширения этого сегмента в том числе за счет развития внутренних водных маршрутов.