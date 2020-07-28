Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча

Стивен Моффат и Марк Гейтисс, создатели легендарного сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях, провели сессию вопросов и ответов, приуроченную к десятилетию их детища.

Среди вопросов, которыми шоураннеров завалили многочисленные поклонники, всплыла и актуальная ныне тема о замене канонического героя-мужчины на женщину. Моффат с Гейтиссом перечислили имена актрис, которые, по их мнению, смогли бы убедительно воплотить великого детектива в женском обличье.

Моффат предложил Мишель Гомес, сыгравшую Мисси, женское воплощение Мастера в обновленном "Докторе Кто", за разработку которого до появления Тринадцатого Доктора в той или иной степени отвечал все тот же творческий дуэт. Гейтисс остановился на Фиби Уоллер-Бридж, выстрелившей благодаря моноспектаклю, а потом и сериалу "Дрянь" (Fleabag). Еще одной кандидатурой, выдвинутой Моффатом, стала Оливия Колман, оказавшаяся на пике славы ближе к пятому десятку ("Убийство на пляже", "Фаворитка", "Корона"). Супруга Моффата (и по совместительству продюсер "Шерлока") Сью Верчью выдвинула свою кандидатуру - Джоди Комер, звезду сериала "Убивая Еву".

Стивен Моффат не преминул заметить, что из Шерлока Холмса сделать женщину очень легко, для этого практически ничего не нужно менять в образе героя. В техническом плане нужно будет разве что изменить местоимения, а экстравагантное имя можно оставить как есть. А вот доктор Ватсон подобной ментальной эквилибристике упорно не поддается - какова она вообще, этот доктор? Гейтисс согласился со своим коллегой - с верным соратником Холмса (или Холмс) все гораздо сложнее, нужно будет развивать эту личность в совершенно другом ракурсе, и впечатление от нее будет совсем иное.