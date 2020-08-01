Новости

Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 15:45
Ченнинг Тейтум станет продюсером мюзикла о юной леди Макбет 15:22
Netflix экранизирует культовую игру Beyond Good & Evil 14:59
Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему 13:56
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника" 10:47

Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих"

Новости
    01.08.2020, 14:27
Текст:   Олег Усков

Крепкий английский актер и режиссер Дэвид Моррисси, славный, в частности, ролями Авла Плавтия в психоделической "Британии" и Филипа "Губернатора" Блейка в "Ходячих мертвецах", отметил, что данный Губернатор вполне мог бы вернуться во вселенную TWD - про него есть еще что порассказать.

Фото: kinopoisk.ru
В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд

Напомним, персонаж (который в оригинальных комиксах, кстати, выписан во сто крат более брутальным) стал одним из центральных персонажей "Ходячих" в третьем сезоне, далее проявил себя злодеем с большими и извращенными странностями и в четвертом сезоне был убит Мишонн и Лилли - членами группы Рика.

Рик, как мы знаем, тоже выбыл из шоу - в финале девятого сезона. Но вскоре вернется в собственной трилогии полнометражных фильмов. Моррисси считает, что и с Губернатором можно предпринять что-то подобное, передает Digital Spy.

Как просветил актер, помимо комиксов, во вселенную TWD входят и книги. В частности, трилогия Киркмана и Бонансинга "Восхождение Губернатора" / "Дорога в Вудбери" / "Падение Губернатора" - прекрасная и захватывающая история, которая, по мнению Моррисси, вполне могла бы послужить базой для фильмов. С ним, разумеется, в главной роли.

Фото: youtube.com/ MasterKilik
Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell

Канал AMC, на балансе которого находится франшиза, на реплики артиста пока никак не отреагировал.

Меж тем блок "Ходячих", пострадавший из-за распространения COVID-19, вернется на экраны 4 октября. Зрителя ждет финальная серия десятого сезона TWD (плюс дополнительные шесть серий), которую из-за пандемии не сразу удалось доделать. При этом эпизод плавно перебросит мостик во второй спин-офф шоу - сериал про "детей апокалипсиса" "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

А 11 октября стартует шестой сезон первого спин-оффа - "Бойся ходячих мертвецов".

Новости

Стали известны победители BAFTA TV Awards 2020 00:30
Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом 31.07.2020
Умер легендарный режиссер Алан Паркер 31.07.2020
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix 31.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд 31.07.2020
Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Честный вор" от автора "Озарка" 31.07.2020
Видео: звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон заболел коронавирусом 31.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 31.07.2020
Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск 31.07.2020
Леонардо Ди Каприо экранизирует утопию Олдоса Хаксли "Остров" 31.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"Мориарти" из "Шерлока" госпитализирован, ему нужна операция 31.07.2020
Риз Ахмед сыграет бывшего морского офицера в триллере "Вторжение" 31.07.2020
Локи изменится в новом сериале Marvel 31.07.2020