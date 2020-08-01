Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих"

Крепкий английский актер и режиссер Дэвид Моррисси, славный, в частности, ролями Авла Плавтия в психоделической "Британии" и Филипа "Губернатора" Блейка в "Ходячих мертвецах", отметил, что данный Губернатор вполне мог бы вернуться во вселенную TWD - про него есть еще что порассказать.

Напомним, персонаж (который в оригинальных комиксах, кстати, выписан во сто крат более брутальным) стал одним из центральных персонажей "Ходячих" в третьем сезоне, далее проявил себя злодеем с большими и извращенными странностями и в четвертом сезоне был убит Мишонн и Лилли - членами группы Рика.

Рик, как мы знаем, тоже выбыл из шоу - в финале девятого сезона. Но вскоре вернется в собственной трилогии полнометражных фильмов. Моррисси считает, что и с Губернатором можно предпринять что-то подобное, передает Digital Spy.

Как просветил актер, помимо комиксов, во вселенную TWD входят и книги. В частности, трилогия Киркмана и Бонансинга "Восхождение Губернатора" / "Дорога в Вудбери" / "Падение Губернатора" - прекрасная и захватывающая история, которая, по мнению Моррисси, вполне могла бы послужить базой для фильмов. С ним, разумеется, в главной роли.

Канал AMC, на балансе которого находится франшиза, на реплики артиста пока никак не отреагировал.

Меж тем блок "Ходячих", пострадавший из-за распространения COVID-19, вернется на экраны 4 октября. Зрителя ждет финальная серия десятого сезона TWD (плюс дополнительные шесть серий), которую из-за пандемии не сразу удалось доделать. При этом эпизод плавно перебросит мостик во второй спин-офф шоу - сериал про "детей апокалипсиса" "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

А 11 октября стартует шестой сезон первого спин-оффа - "Бойся ходячих мертвецов".