В сентябре заканчивается прием заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет. "На 19 августа выплаты осуществлены на 99% детей, подпадающих под возрастные критерии, - сообщили в минтруде. - Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям от 0 до 3 лет, на детей от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет составила 570 млрд рублей".

В июне и июле всем семьям, независимо от уровня их дохода, правительство назначило две выплаты на детей - по 10 тыс. руб. на ребенка. Первая выплата - на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет. Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям до 3 лет составила 570 млрд рублей. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября. В кризис эти выплаты не только поддержали доходы конкретных семей, но и помогли экономике, смягчив падение потребительской активности. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Основная масса родителей получили причитающиеся почти на 28 млн детей деньги в первые же дни выплат в июне и июле. Остальные - по мере подачи заявлений. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября.

Тогда же истекает срок, в течение которого договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса номер этой карты надо будет вводить в базу данных. ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны в течение месяца до 31 октября пройти техосмотр.

При этом никому возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно указанию Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления диагностической карты, и уже, видимо, в ноябре получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО. Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец проигнорирует эту обязанность, полис ОСАГО не аннулируют. Но если автовладелец попадет в ДТП по собственной вине, то страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

Больше не будут продлеваться "кредитные каникулы". С начала апреля и до 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам (но не освобождение от долга, все начисленные проценты все равно придется заплатить) до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября ЦБ порекомендовал до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Также не будет продлено ограничение на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медуслуг. "Мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты", - заявили в ЦБ.

Кроме того, не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы "Мир".

До 30 сентября граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать. Сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. При этом период проживания (опеки) в течение месяца должен быть не менее семи дней. Как пояснили в ПФР, чтобы получить деньги, необходимо подать заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или обратиться в МФЦ. При этом заявления составляются отдельно: одно за апрель - май, другое - за июнь. В них указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета.

Для бизнеса заканчивается период отсрочки по договорам аренды недвижимости. Мера была введена по решению правительства в апреле этого года для поддержки предпринимателей в связи с COVID-19.

По данным минэкономразвития, всего выдано 30 тыс. соглашений по отсрочке арендной платы. Воспользоваться преференцией смогли предприниматели, чья деятельность включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отсрочка действует в отношении соглашений по договорам аренды государственного, муниципального или частного недвижимого имущества. Соглашения должны быть заключены до введения ограничений из-за COVID-19.

Бизнес, который получил право отсрочки, до 1 октября освобожден от штрафов, процентов и другой ответственности за нарушение порядка и сроков сроках внесения арендной платы. После этой даты предусмотрено поэтапное погашение задолженности. Срок уплаты начинается с 1 января 2021 года. Закрыть задолженность необходимо не позднее 1 января 2023 года. Делать это можно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды.