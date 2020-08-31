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31.08.2020 19:57
Рубрика: Власть

Сентябрь. Вступает в силу

Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)

ОСАГО себе дешевле

Текст: Владимир Баршев
Коридор тарифов на ОСАГО становится шире - 5 сентября вступает в силу новое указание Центробанка по ОСАГО. У страховщиков появляется возможность как понижать тариф для конкретного водителя, так и повышать его. Меняются коэффициенты по возрасту и стажу, а также региональные коэффициенты.

Согласно этому указанию нижняя планка для владельцев легковушек - физических лиц опустится с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя вырастет с 4942 рублей до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширится на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30%. Правда, на столько же опустится и нижняя.

Изменится территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизится более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего - на 5,2% - он снизится в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% - с 2 до 1,9 - территориальный коэффициент уменьшится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Также изменится коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет он снизится. Таким образом у страховых компаний появится возможность продать более дешевый полис аккуратным водителям, и назначить более высокую цену лихачам.

Заканчивается действие антикризисных мер, введенных из-за пандемии

Текст: Владимир Баршев , Алексей Дуэль , Елена Манукиян , Роман Маркелов , Екатерина Петрова
В сентябре заканчивается прием заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет. "На 19 августа выплаты осуществлены на 99% детей, подпадающих под возрастные критерии, - сообщили в минтруде. - Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям от 0 до 3 лет, на детей от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет составила 570 млрд рублей".
В июне и июле всем семьям, независимо от уровня их дохода, правительство назначило две выплаты на детей - по 10 тыс. руб. на ребенка. Первая выплата - на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет. Общая сумма выплат с учетом пособий по 5 тыс. рублей детям до 3 лет составила 570 млрд рублей. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября. В кризис эти выплаты не только поддержали доходы конкретных семей, но и помогли экономике, смягчив падение потребительской активности. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Основная масса родителей получили причитающиеся почти на 28 млн детей деньги в первые же дни выплат в июне и июле. Остальные - по мере подачи заявлений. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг до 30 сентября.

Фото: Владимир Астапкович/ ТАСС
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Тогда же истекает срок, в течение которого договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса номер этой карты надо будет вводить в базу данных. ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны в течение месяца до 31 октября пройти техосмотр.

При этом никому возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно указанию Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления диагностической карты, и уже, видимо, в ноябре получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО. Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец проигнорирует эту обязанность, полис ОСАГО не аннулируют. Но если автовладелец попадет в ДТП по собственной вине, то страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

Больше не будут продлеваться "кредитные каникулы". С начала апреля и до 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам (но не освобождение от долга, все начисленные проценты все равно придется заплатить) до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября ЦБ порекомендовал до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Также не будет продлено ограничение на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медуслуг. "Мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты", - заявили в ЦБ.

Кроме того, не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы "Мир".

До 30 сентября граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать. Сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. При этом период проживания (опеки) в течение месяца должен быть не менее семи дней. Как пояснили в ПФР, чтобы получить деньги, необходимо подать заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или обратиться в МФЦ. При этом заявления составляются отдельно: одно за апрель - май, другое - за июнь. В них указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета.

Для бизнеса заканчивается период отсрочки по договорам аренды недвижимости. Мера была введена по решению правительства в апреле этого года для поддержки предпринимателей в связи с COVID-19.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По данным минэкономразвития, всего выдано 30 тыс. соглашений по отсрочке арендной платы. Воспользоваться преференцией смогли предприниматели, чья деятельность включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отсрочка действует в отношении соглашений по договорам аренды государственного, муниципального или частного недвижимого имущества. Соглашения должны быть заключены до введения ограничений из-за COVID-19.

Бизнес, который получил право отсрочки, до 1 октября освобожден от штрафов, процентов и другой ответственности за нарушение порядка и сроков сроках внесения арендной платы. После этой даты предусмотрено поэтапное погашение задолженности. Срок уплаты начинается с 1 января 2021 года. Закрыть задолженность необходимо не позднее 1 января 2023 года. Делать это можно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

Льготы стали ближе

Текст: Елена Манукиян
Социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) упростили доступ к мерам господдержки. Теперь их можно включать в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества.
Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как пояснили в Комитете Госдумы по развитию гражданского общества, новый статус позволит им получать дополнительные меры поддержки. "Если НКО наделяется статусом исполнителя общественно полезных услуг, она получает "сертификат качества" ее деятельности. Это означает, что средства бюджета она использует эффективно, целевым образом, что нет жалоб и нареканий на ее работу со стороны тех, кому соцуслуги оказываются. А значит, бюджетные субсидии могут предоставляться НКО на более длительный срок", - рассказали в комитете. НКО также получают право на бесплатное эфирное время и печатную площадь в государственных СМИ, а также их могут наделять полномочиями органов госвласти и местного самоуправления.

Попутная добыча

Текст: Сергей Тихонов
Добывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользователи без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в соответствии с лицензией. "Закон позволит расширить круг пользователей недр, имеющих право на добычу попутных полезных ископаемых, не указанных в лицензии", - рассказали "РГ" в минприроды.
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В случае открытия на осваиваемых участках, не указанных в ней видов ископаемых или их компонентов, пользователь недр не имел права их разрабатывать. Снятие ограничений должно способствовать комплексному и эффективному освоению недр, а также увеличению объемов добычи попутных полезных ископаемых.

С июля 2016 года их добычу в качестве "пилотного" проекта разрешили компаниям с преимущественным госучастием (более 50%). Теперь это право распространили на всех без исключения пользователей недр, уточнили в минприроды.

Нефтегазовые компании получили право добывать попутные полезные ископаемые из подземных вод, извлекаемых при разработке месторождений. В них в больших количествах могут быть растворены литий, йод, бор, магний и другие ресурсы.

На наркотики проверят по-новому

Текст: Елена Манукиян
С 1 сентября меняются правила профилактических осмотров школьников, которые проводятся ежегодно для борьбы с подростковой наркоманией.
Фото: iStock
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Так, расширен перечень запрещенных веществ, на которые исследуют пробы, взятые у детей. В него вошли опиаты, кокаин, метадон и др. Сами исследования должны быть выполнены в течение двух часов с того момента, как получен биологический материал. Даже если предварительный результат анализов отрицательный, но нарколог заподозрит у ребенка признаки наркотического опьянения, он может направить подростка на повторный осмотр в специализированное учреждение. При этом должно быть обнаружено не менее трех признаков, свидетельствующих о пагубном пристрастии, - неестественная походка, неадекватность, сонливость или заторможенность, вялая реакция зрачков на свет, нарушение речи. О результатах тестирования несовершеннолетних будут оповещать родителей. Раньше даже ближайшим родственникам информацию о здоровье подростка не сообщали, если ему исполнилось 15 лет.

Часть страховки по кредиту можно вернуть

Текст: Евгения Носкова
С 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки. О досрочном отказе от страховки нужно заявить в течение 7 календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение 10 дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису.
Фото: iStock
ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики. Договоры кредитного страхования чаще всего предполагают возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. "Банк России отмечает стабильную динамику по жалобам на отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Ежемесячно регулятор получает более сотни таких жалоб", - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦБ. Проблему подтверждают и в пресс-службе Финансового уполномоченного. В I квартале 2020 года в Службу финансового уполномоченного поступило 1185 обращений, связанных с возвратом страховой премии при расторжении договора страхования, во II квартале - 1352. "Возврат страховой премии при расторжении договора страхования - наиболее распространенная тематика обращений по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней. Здесь мы сталкиваемся с примерами недобросовестных практик. Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни", - отметили в службе.

В ЦБ подчеркивают, что при досрочном возврате кредита заемщик не нуждается в страховке, направленной на обеспечение его обязательств перед кредитором. Тем более что в последние месяцы заемщики стали чаще выплачивать кредиты досрочно. "С середины мая мы отмечаем некоторый рост уровня досрочного погашения, в первую очередь по ипотеке и автокредитам", - рассказали в ВТБ.

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики

По закону обязательна только страховка по ипотеке. Часто защиту приобретают и к кредитам на большие суммы. При этом доля досрочных погашений в разные периоды времени и по разным типам кредитов может отличаться, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Так, в 2019 году среди всех погашенных заемщиками потребительских кредитов 24,4% были закрыты досрочно, в автокредитовании и ипотеке - 30,1% и 13% соответственно. "Однако, как только условия на рынке меняются, доля досрочных погашений может резко возрасти. Например, рефинансирование фактически предполагает досрочное погашение старого кредита за счет нового. Поэтому на фоне снижения ставок по ипотеке в этом году доля досрочных погашений, в т.ч. с учетом процессов рефинансирования, вполне может достигнуть и 50%", - отметил Волков.

Вводится маркировка духов и фотокамер

Текст: Екатерина Петрова
До 30 сентября производители и импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны промаркировать парфюмерную продукцию, включая духи, туалетную воду и одеколоны, а также фототовары, которые ввозятся в Россию. С 1 октября все сведения о передвижении парфюмерии будут передаваться в цифровую систему "Честный знак". Для этого на упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix.

Для потребителя наличие кода - повод разобраться с происхождением парфюма прямо на месте, в магазине. При помощи специального приложения на мобильном устройстве потребители могут просканировать код и прочитать все сведения о товаре перед покупкой. Если по коду ничего не найдено, значит продукция скорее всего ввезена нелегально.

Фото: iStock
Маркировку могут ввести почти для всех продуктов

Вместе с тем для некоторых категорий парфюмерии маркировка не нужна. К примеру, для пробников объемом до 3 мл, которые продаются потребителю, рассказал руководитель товарной группы "Парфюмерия" оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов. Также не требуется маркировать пробники. По данным ЦРПТ, к маркировке парфюма присоединились более 4,7 тыс. участников оборота.

Кроме парфюмерной продукции до 30 сентября к маркировке должны присоединиться все участники оборота фототоваров (производители, импортеры, дистрибьютеры, розница). С 1 октября маркировать продукцию этой группы товаров - фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки - нужно будет в обязательном порядке.

Списать долги можно будет без суда

Текст: Роман Маркелов
С 1 сентября в России вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей. Таким образом, часть безнадежных должников будут освобождены от издержек, связанных с судебным процессом.

Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве либо вернет заявление. Второй сценарий будет весьма вероятен, например, при неоконченном исполнительном производстве в отношении заявителя. Если заявление вернут, то подать его второй раз можно будет не раньше чем через месяц.

За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан

После включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней. Исключения составляют требования тех кредиторов, которые не были указаны в заявлении, и требования, обязательные к удовлетворению (в том числе о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании алиментов). Через шесть месяцев долг может быть признан безнадежным и списан. В течение пяти лет признанные банкротами должники вряд ли смогут получать кредиты, поскольку весь этот срок они будут обязаны указывать факт банкротства при обращении за ними.

Такой вид банкротства будет доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство. Минэкономразвития прогнозирует, что число банкротов-физлиц, которые спишут долги по новой процедуре, может дойти в первый год ее работы до 100 тысяч человек, заявил замглавы ведомства Илья Торосов. По его словам, всего банкротство по новой схеме на данный момент может быть оформлено по 800 тысячам исполнительных листов (не равно числу должников).

За классное руководство доплатят

Текст: Ксения Колесникова
По поручению президента с 1 сентября учителям будут выплачивать не менее 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет федерального бюджета. На эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты станут более 810 000 учителей, сообщает минпросвещения.

- Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, - сообщили в ведомстве. - В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Так что в день зарплаты педагог будет получать две суммы: зарплату и федеральную надбавку, которая будет идти отдельной строкой.

"Такой огромной нагрузки, как у классных руководителей, пожалуй, нет больше ни у кого. И нагрузка не только учебная, но и психологическая, моральная. У "классного" в разы больше бумажной работы, чем у учителя-предметника, - рассказал "РГ" учитель года России-2018 учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Федеральная надбавка в пять тысяч рублей - своевременное и необходимое решение. Эта сумма позволит увеличить зарплату на 10-20%".

Социальные услуги за государство смогут оказывать частные компании

Текст: Елена Манукиян
Cоциальные услуги должны стать доступнее для граждан, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях.
Граждане, имеющие право на бесплатные социальные услуги (например, на санаторно-курортное лечение, паллиативную медпомощь), смогут выбирать, где их получить - в привычном государственном учреждении или у специально отобранной частной компании. Той компании, которую выберет человек, государство оказанную услугу оплатит. Бюджетное финансирование будет идти по принципу - деньги следуют за потребителем. Фото: ipopba / iStockphoto

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому коммерческие организации, занятые в социальной сфере, наравне с государственными получают доступ к бюджету. Представлять сферу соцуслуг коммерческие организации смогут по шести направлениям. Это социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения.

Фото: iStock
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В минфине пояснили, что субсидию на оказание соцуслуг смогут получить только лучшие организации. Одних определит госзаказчик по результатам конкурса. В нем сможет принять участие любая организация или индивидуальный предприниматель, но выиграет тот, кто предложит лучшие условия оказания услуги. Победитель заключит госконтракт и получит финансирование на выполнение госзаказа. Получить его теперь можно авансом.

Других поставщиков соцуслуг выберут сами граждане с помощью социального сертификата. Той компании, которую выберет человек, государство оказанную услугу оплатит. В этом случае бюджетное финансирование основано на принципе - деньги следуют за потребителем.

При этом частным и государственным организациям предоставят равные права в вопросах налогообложения. В минфине подчеркнули, что госуслуги, оказываемые в соответствии с госзаданием, освобождены от уплаты НДС.

Кроме того, бизнес сможет заключать с государством долгосрочные соглашения, а не только на период бюджетного планирования, как сейчас. "Это позволит решить проблему ограниченности ресурсов негосударственных организаций при выходе на рынок соцуслуг, она неоднократно отмечалась экспертами", - пояснили в министерстве.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года. До этого момента будут разработаны и приняты подзаконные акты, определены пилотные регионы. Их до конца сентября утвердит правительство. Именно в них будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ. Тогда же определятся объемы финансирования. По предварительной информации в 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15.

При этом большая часть соцуслуг, которые смогут предоставлять частные организации в рамках госзаказа, находятся в компетенции регионов или муниципалитетов, подчеркивают в минфине. В числе самых востребованных - социальное обслуживание на дому и в полустационаре. В этой сфере некоммерческий сектор представлен уже с 2014 года, но в каждом регионе число коммерческих компаний разное. Где-то их количество достигает 80% от общего числа поставщиков социальных услуг, а где-то менее 5%.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года в 28 регионах, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15

Увеличение количества частных исполнителей госуслуг повысит их доступность и качество за счет развития конкуренции. "Такой подход позволит государству перейти от контроля затрат к мониторингу и контролю качества оказываемых услуг, то есть от процесса к результату. Также появится инструмент перераспределения ресурсов в соцсфере: вовлечение негосударственных организаций на постоянной основе в соцзаказ позволяет расширять занятость, обеспечить переток инноваций из негосударственной сферы в государственную, его простоту и эффективность. Лучшие практики негосударственных исполнителей смогут быть обобщены и в короткий срок внедрены госучреждениями, а их разработчики получат стимул для дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Закон принят на пять лет. А его положения, которые касаются формирования соцзаказа, могут применяться с 2021 до 2024 года.

Проект

Привлекать к оказанию госуслуг в рамках соцзаказа минздрав намерены социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Минздрав разработал проект регламента оценки качества госуслуг, предоставляемых НКО. Документ размещен для общественного обсуждения. Получить госзаказ в сфере здравоохранения частники смогут по двум направлениям: санаторно-курортное лечение и оказание паллиативной медицинской помощи. Отбирать поставщиков услуг будут по конкурсу. При этом заказчик вправе ограничить круг участников только социально ориентированными НКО.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Получить госзаказ смогут некоммерческие организации, которые оказывают одну общественно-полезную услугу на территории более половины регионов на протяжение одного года или более. При этом они не должны быть иностранными агентами и иметь задолженности по налогам и сборам. Каждая такая организация должна быть включена в реестр поставщиков соцуслуг, отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, иметь в штате или привлеченных по гражданско-правовому договору квалифицированных работников.

Льготников внесут в регистр

Текст: Ольга Игнатова
С 1 сентября заработает федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

"Появление регистра позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов в регионы. Иными словами, это позволит избежать ситуаций, когда в том или ином регионе вдруг заканчиваются бесплатные лекарства для льготных категорий", - пояснила "РГ" зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Фото: iStock
Изменились правила составления перечня важных лекарств

По некоторым заболеваниям люди имеют право оформить региональную льготу на лекарства. Также существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые граждане могут получить бесплатно. В 2020 году в перечень было включено 24 новых препарата. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему предоставляются справки из ПФР или органов соцзащиты, в которых прописано право на льготы. Врач дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяется заведующим поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в указанной врачом аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство там так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.

МЧС вводит новый свод правил по эвакуации

Текст: Тимофей Борисов
Приказом главы МЧС России Евгения Зиничева утвержден новый свод правил для проектирования эвакуационных и аварийных выходов при строительстве различных зданий.

Документ вступает в силу с 19 сентября. Соответственно с этого же дня утрачивает силу предыдущий свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", который действовал с 2009 года.

Фото: iStock
МЧС: Мебельные магазины могут остаться в зданиях старой постройки

Новые правила устанавливают требования пожарной безопасности к любым эвакуационным путям и поэтому, безусловно, должны стать настоящей "настольной книгой" как для проектировщиков, так и для строителей. В документе, который занимает не один десяток страниц, все расписано и подробно "разложено по полочкам", как, где и на каком расстоянии друг от друга должны располагаться аварийные выходы в основном в соцобъектах и объектах с массовым пребыванием людей. Все расстояния и размеры рассчитываются по формулам, которые также приведены в своде правил. Их надо будет учитывать строителям и владельцам зданий, которые захотят не только построить или что-то пристроить, но и перепланировать или реконструировать.

Новые правила касаются хоть и большой категории зданий, но не всех. Они не актуальны и не обязательны, например, для сооружений специального назначения, таких как метрополитены и хранилища опасных, химических и радиоактивных веществ или, скажем, для жилых зданий высотой более 75 метров. Полный список исключений также указан в документе.

Заключенные смогут проситься в колонии ближе к дому

Текст: Владислав Куликов
Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс позволяют тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

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Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока. Так что заключенному не позволят несколько раз менять тюремный адрес "по собственному хотению", сначала переехать в один регион, там разругаться с родней и направиться в другие края. Ведь семья может быть разбросана по всей стране. Однако придется выбирать тех, кто ближе всего.

Важная новация: законом введена возможность направления осужденного в колонию в тот регион, где живет один из близких родственников осужденного.

Например, мужчина жил в Самаре, преступление совершил в Оренбурге. По старым правилам его могли отправить отбывать наказание либо в Самарскую область, либо в Оренбургскую. Но если, допустим, у человека взрослые дети живут в Нижнем Новгороде, шансов попасть в колонию того региона у него до сих пор не было. Теперь шансы появились.

Важно, чтобы у осужденного сохранялись положительные социальные связи на воле: то есть семья, друзья и т.п. Это поможет ему после освобождения вернуться к нормальной жизни, а не к криминалу.

Кстати, Министерство юстиции РФ уже разработало поправки в правила перевода осужденных из одной колонии в другую. Окончательное решение, переводить или нет, будет принимать тюремное ведомство.

По мнению экспертов, нововведение позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь. Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, он сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.

Туристам придут уведомления о переносе туров

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры до 21 сентября должны уведомить туристов о переносе отмененных из-за пандемии туров, а отельеры - о переносе брони.
Перед туристами выбор: получить обратно деньги либо отправиться в другое равноценное путешествие. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Особенности исполнения, расторжения и изменения условий договоров о реализации турпродукта в 2020 и 2021 годах были закреплены постановлением правительства после того, как сотни тысяч россиян не смогли отправиться в уже оплаченные путешествия из-за приостановленного в марте авиасообщения и закрытых границ.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Правила поведения туроператоров пропишут в новом законе

Правила касаются договоров, заключенных по 31 марта 2020 года. Туристам предоставляется право выбора, получить обратно деньги за несостоявшийся тур либо отправиться в другое равноценное путешествие. Об этом своих клиентов как раз и должны проинформировать туроператоры. Если туроператор уведомит турагента, тот должен довести информацию до туриста в течение одного рабочего дня.

Получив уведомление, турист может подобрать с туроператором равнозначный тур. Это означает, что должны быть соблюдены те же услуги по перевозке, маршруту, месту нахождения гостиницы и ее категории, питания. При этом сроки переноса поездки стороны определяют по соглашению. Но услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Турист также вправе отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. При этом туроператор заплатит проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день - с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

Отдельным категориям граждан - туристам старше 65 лет, инвалидам, клиентам, зарегистрированным в качестве безработных в службе занятости, - туроператоры обязаны выплатить обратно средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате средств.

Не смогли воспользоваться купленными турами около 1,5 млн туристов

Если туроператор в установленный срок не пришлет уведомление, он должен вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года.

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По оценке Ассоциации туроператоров России, не смогли воспользоваться приобретенными турами около 1,5 млн туристов. Туроператоры, конечно, пришлют уведомления, другой вопрос, какие реально туры взамен получат туристы, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

"Часть россиян уже перебронировали зарубежные туры на российские направления. Прежде всего это туристы, купившие туры, связанные с пляжным отдыхом, семьи с детьми. Но очень многие россияне еще ждут открытия зарубежных направлений, особенно если у них были экскурсионные туры по Европе. Заменить их путешествиями внутри страны сложнее", - отмечает эксперт.

По схожим правилам переносят брони российские отели. Уведомления направляли тем, кто не смог приехать или не договорился о переносе брони ранее, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. "Основная масса туристов переносила сроки размещения в отеле. Многие перебронировали размещение на август - сентябрь и даже на октябрь. Но были и те, кто просил вернуть деньги", - говорит Прасов.

Школы будут воспитывать по новым программам

Текст: Ксения Колесникова
В школах появятся новые программы воспитания учеников, которые помогут ребятам войти в жизнь современного российского общества. 1 сентября вступает в силу президентский закон, который вносит поправки в ФЗ "Об образовании в РФ".
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- Он выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. Фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее и за системой образования, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Почему этот документ так важен? Воспитание и раньше упоминалось в Законе "Об образовании в РФ". Но без какой-либо конкретики. Теперь же у школ, колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 г.) на то, чтобы включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы в свои образовательные программы.

Для них министерство просвещения уже разработало удобную "шпаргалку", которая работает по принципу "конструктора": здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще - театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Кроме того, по поручению президента министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". А значит, на все эти мероприятия будут направлены реальные ресурсы. Уже в новом учебном году в пилотный проект войдут 26 регионов.

Перекусы отменяются

Текст: Елена Манукиян
С 1 сентября окончательно вступает в силу закон об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием за счет бюджетных денег. В регионы уже направлена субсидия в 22 млрд рублей. Ее распределят пропорционально количеству детей, обучающихся с 1 по 4 класс, в каждом из них. Федеральные средства покроют большую часть затрат, остальные расходы профинансируют регионы и муниципалитеты.
Школы смогут получить субсидии на организацию горячего питания

Всего в этом учебном году бесплатно питаться будут около 7 млн младших школьников. Закон гарантирует им полноценные завтраки, а тем, кто учится во вторую смену, - обеды. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая чая или других горячих напитков. При этом еда должна быть сытной, полезной, соответствовать возрастным потребностям организма младших школьников, а также индивидуальным особенностям здоровья ребенка, если о них сообщили родители. Ответственность за питание детей теперь возлагается не на директора школы, как это было ранее, а на ее учредителя. Как правило, это районные или городские администрации. Но к школам предъявлен целый ряд требований: они должны размещать ежедневное меню на своих сайтах, в вопросах питания детей прислушиваться к мнению родителей, которые могут посетить пищеблок, чтобы проверить, чем кормят детей и носит ли персонал столовой санитарную одежду.

По прогнозам, в 2021 году бесплатно питаться в школах будут 7,1 млн детей, а в 2022 году - 7,2 млн учащихся. В бюджете на это предусмотрено около 113 млрд рублей.

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