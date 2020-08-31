Kia сменит логотип впервые за 16 лет

Последний редизайн логотипа Kia был проведён 16 лет назад: новое начертание названия марки в овале дебютировало на втором поколении кроссовера Sportage. До конца года корейский автопроизводитель представит новую версию лого.

Изображения нового логотипа уже появились в открытом доступе благодаря публикации патентов в базе Корейской службы по правам интеллектуальной собственности. Как и большинство марок в эпоху электрической мобильности, Kia отказалась от трёхмерного варианта и сделала логотип более "плоским", что позволяет улучшить восприятие и читаемость на экранах мобильных устройств.

Скорее всего, нового логотипа удостоятся гибриды и электромобили Kia. На презентации китайской спецификации фастбека K5, продажи которого недавно стартовали в России, представители компании сообщили, что дебют лого состоится ближе к концу 2020 года. Первым шильдик с "плоской" графикой примерит электрический кроссовер.

Ранее "РГ" рассказывала, что свои логотипы подвергли редизайну Toyota, BMW, Nissan и Volkswagen.