Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

Минэкономразвития подготовило новый вариант бюджетного прогноза, согласно которому в сентябре ожидаются существенно лучшие оценки спада 2020 года - 3,9% ВВП против 5% чем предполагалось ранее.

"Коммерсант", опираясь на рабочие данные прогноза, сообщает также о снижении инвестиций лишь на 6,6% вместо 12%. "Причина - более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги второго квартала, в первую очередь внутренний спрос, и более быстрое восстановление летом 2020 года".

Это подтвердил и министр экономики Максим Решетников в рабочей поездке в Краснодарском крае: "Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад... Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий".

Новый макропрогноз Минэкономики, на котором основываются бюджетные расчеты, будет внесен в Белый дом ориентировочно 10 сентября, а правительство обещает рассмотреть его 17 сентября.

Основные изменения, сделанные в новом варианте документа, касаются внутреннего спроса. В частности, полученные первые предварительные данные о динамике предпринимательских доходов во втором квартале позволили Минэкономики улучшить прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения - с 3,8% падения в 2020 году в июньской версии до 3% в августовской.

Впрочем, на докризисные показатели российский ВВП, согласно новым расчетам, должен вернуться лишь в третьем квартале 2021 года - с тем, чтобы еще через год вырасти на 3,4%.