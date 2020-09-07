Гинцбург: Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года

Россия может справиться с коронавирусом к лету следующего года, за это время удастся привить большинство населения страны. Такое мнение выразил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

С учетом имеющихся мощностей производства за 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины и привить больше половины населения, считает он.

"Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

По его словам, "наша площадка с октября сможет производить 600-700 тысяч вакцин в месяц, а площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" вместе - около пяти млн вакцин".

При этом стоит учесть, что в ближайшее время ожидается регистрация еще одной российской вакцины - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Кроме того, как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в стране проходят этап регистрации минимум две зарубежные вакцины - оксфордская (совместный проект с "Р-Фарм") и разработанная в Китае (совместный проект с "Петроваксом"). Обе российские компании планируют после окончания клинических испытаний запустить производство вакцины на своих мощностях.