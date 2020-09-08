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Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову

Новости
    08.09.2020, 19:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Известный отечественный музыкант Юрий Лоза поделился мыслями в связи с приговором, вынесенным сегодня Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. Напомним, он приговорён к восьми годам колонии общего режима, как и сам предполагал ранее.

Фото: Пресс-служба Таганского суда / ТАСС
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"Тут не может быть однозначного мнения. Те, кто считают его великим артистом, они скажут, что много. Семья, потерявшая кормильца, скажет, что мало. Нет общепринятого знаменателя, каких-то общих правил. Поэтому судебная система так решила, значит решила", - приводит слова Лозы Газета.ru.

При этом, как ранее Иван Краско, музыкант выразил сомнение в том, что Ефремов отсидит полный срок.

Трагедия произошла 8 июня в центре Москвы. Двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона скончался на следующий день в больнице.

Также вердикт суда прокомментировали Сергей Шнуров (по своему обыкновению - в рифмованной форме) и Дмитрий Певцов.

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