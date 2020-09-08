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08.09.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Текст: Роман Маркелов
Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Россия 24 / youtube Фото: Россия 24 / youtube
Фото: Россия 24 / youtube

"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства. И конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора", - подчеркнул Мишустин.

Фото: РИА Новости
Мантуров: Экономика России вернется к росту в 2021 году

По прогнозу Банка России, российская экономика в 2020 году просядет на 4,5-5,5%. В дальнейшем ЦБ ожидает восстановительный рост на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году. Минэкономразвития ожидает снижения экономики на 4,8%, Минпромторг - на 5%. В Минэкономразвития ранее отмечали, что снижение экономики уже замедляется. Так, в июле экономика снизилась на 4,7% (год к году) по сравнению с июньскими 6,4%.

Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует снижение российского ВВП на 5,5%. С таким прогнозом Россия находится примерно посередине среди других стран "Большой двадцатки". Больше остальных от текущего кризиса по итогам года, по мнению Moody's, пострадает экономика еврозоны (-9%), Мексики (-10%), Великобритании (-10,1%) и Аргентины (-12%). Наименее губительным коронакризис, помимо Китая, окажется для экономики Южной Кореи - она, по прогнозу Moody's, снизится на 0,8%.

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