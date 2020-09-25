Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями

Столичные власти рекомендовали работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат работы или уйти в отпуск. Если эти рекомендации соблюсти невозможно, можно взять больничный лист.
Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.
Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей.