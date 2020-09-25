Собянин: Коронавирус. Отвечаю на главные вопросы москвичей

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Новости проекта
Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями 15:33
Власти не будут блокировать социальные карты москвичей 15:28
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 24.09.2020
Выявлена связь между ношением очков и риском заразиться COVID-19 24.09.2020
В Европе впервые начали использовать собак для выявления больных COVID 24.09.2020
Ученые: вирусную нагрузку COVID-19 повышает мутация 24.09.2020
Академик РАН рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19 21.09.2020
Названо еще одно важное преимущество ношения маски 19.09.2020
Препарат от COVID-19 включат в перечень жизненно необходимых лекарств 18.09.2020
Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств 18.09.2020
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием 18.09.2020
Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается 16.09.2020
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 15.09.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек 11.09.2020
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 08.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии 05.09.2020
Путин оценил работу московских властей в пандемию 05.09.2020
Эксперимент показал, как долго антитела к COVID-19 остаются в организме 04.09.2020
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом будут болеть реже 01.09.2020
Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате 31.08.2020
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей 27.08.2020
В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19 27.08.2020
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 27.08.2020
Голикова предложила продлить на сентябрь выплаты медикам за борьбу с COVID-19 26.08.2020
Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года 26.08.2020
Кому положено максимальное пособие по безработице 03.07.2020
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 03.07.2020
Может ли работодатель требовать сдать тест на антитела к COVID-19 за счет работника 27.06.2020
Минтруд: Новые поправки защитят права работников на удаленке 25.06.2020
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 23.06.2020
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 23.06.2020
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 23.06.2020
Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка 23.06.2020
Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам 23.06.2020
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов 21.06.2020
Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП 19.06.2020
Пособия и выплаты в период пандемии получили 25 млн детей 19.06.2020
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 18.06.2020
Факторинг и краудфандинг: как бизнесу восстановиться после пандемии 16.06.2020
Пособия и выплаты будут назначать без справок 13.06.2020
В России увеличили пособие по безработице 11.06.2020
В Совфеде поддержали предложение включить ЖКХ в число пострадавших отраслей 11.06.2020
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11.06.2020
Путин указал включить в план по развитию экономики поддержку IT-отрасли 10.06.2020
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 08.06.2020
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона 08.06.2020
Определены некоммерческие организации, которые получат господдержку 07.06.2020
Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП 04.06.2020
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем 04.06.2020
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 03.06.2020
АвтоВАЗ предоставил работникам здравоохранения скидку на все модели Lada 02.06.2020
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 02.06.2020
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики 02.06.2020
В Минтруде сообщили о новых мерах поддержки безработных 02.06.2020
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми 02.06.2020
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей 01.06.2020
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 29.05.2020
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет 29.05.2020
Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката 29.05.2020
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 29.05.2020
Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости 27.05.2020
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей 26.05.2020
Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня 26.05.2020
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19 26.05.2020
Как карантинные меры сказались на бизнесе в Подмосковье 26.05.2020
В Москве работают 88 из 131 МФЦ 25.05.2020
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 22.05.2020
Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса 22.05.2020
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Общество
25.09.2020 15:03
Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)

Собянин: Коронавирус. Отвечаю на главные вопросы москвичей

После моей утренней публикации с просьбой к пожилым людям оставаться дома возникло много вопросов. Отвечу на самые распространенные из них.

Будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет?

Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.

Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, можно ли взять больничный?

Да, конечно. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

Много вопросов о целесообразности перехода на удаленный режим работы. Действительно ли это так важно?

Очень важно. Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.

Источник: Блог Сергея Собянина

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