Собянин: Коронавирус. Отвечаю на главные вопросы москвичей

Будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет?
Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.
Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?
Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.
В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, можно ли взять больничный?
Да, конечно. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей.
Много вопросов о целесообразности перехода на удаленный режим работы. Действительно ли это так важно?
Очень важно. Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
Источник: Блог Сергея Собянина