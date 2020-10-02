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02.10.2020 14:07
Рубрика: Власть

Власти Москвы огласили штрафы за нарушение "удаленки"

Текст: Сергей Бабкин
Столичные предприятия, которые проигнорируют требования властей об обязательной "удаленке", могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если предприятия не выполнят требований, связанных с организацией удаленной работы, это будет трактоваться по статье 20.6.1 КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", подчеркнул собеседник.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Московские организации, которые не переведут на "удаленку" треть работников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей. Если будет доказано, что из-за этих нарушений заболели работники или посетители, наказание будет еще более жестким - вплоть до приостановления деятельности.

Напомним, что "удаленка" в Москве будет обязательной с 5 октября. Это связано с ухудшением эпидситуации по коронавирусу: число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 приблизилось к 3 тысячам. Работодатели обязаны отправить на "удаленку" не менее 30 процентов персонала.

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