Собянин: Следующая неделя для Москвы будет во многом решающей

К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня - 3701.

Выросло количество госпитализаций - до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.

Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте.

Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта - на 400 тысяч в день.

Формально - цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Это тревожит больше всего. Пожилые люди являются основной группой риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%.

Ничем неоправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Поэтому и пришлось принять тяжелые решения.

Во-первых, расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет.

И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи?

Фото: Сайт Сергея Собянина

Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована.

Друзья, следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер.

Берегите себя и своих близких!