Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте

Чаще всего коронавирус задерживается на поверхностях объектов в медицинских организациях, торговле и транспорте. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора об обследовании объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте ведомства.

"Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что из проведенных специалистами службы более 100 тысяч исследований вирус был обнаружен лишь в 134 случаях, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб.

Там также указывается, что Роспотребнадзор продолжит мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2.