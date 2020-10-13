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13.10.2020 11:20
Рубрика: Экономика

Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете

Текст: Наталия Ячменникова
Эксперты утверждают: мировой рынок авиаперевозок - один из главных пострадавших от коронавирусного кризиса. Весной-летом этого года оказались не у дел 90 процентов самолетов. По некоторым данным, с января перестали работать полностью или частично уже 43 авиаперевозчика.
Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

Сейчас авиакомпании постепенно возвращаются в небо. Но все - на грани. Добавляет проблем то обстоятельство, что в условиях сохраняющейся неопределенности с закрытием отдельных стран и регионов пассажиры резко сократили ранние бронирования. По статистике IATA, в сентябре количество бронирований билетов на квартал вперед упало примерно на 70% к прошлому году. Обвалились и котировки акций перевозчиков - с начала года они снизились почти наполовину.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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Вот как комментирует ситуацию "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко: "После шестимесячного анализа реакции отрасли авиаперевозок на пандемию коронавируса Всемирный Фонд безопасности полетов (FSF) пришел к выводу, что усилия отрасли позволили значительно снизить вероятность передачи инфекции в аэропортах и на самолетах".

"Последние данные показывают, что в самолетах и аэропортах очень низкий уровень передачи", - сказал д-р Хасан Шахиди, президент и генеральный директор Фонда. По его словам, благодаря мерам по охране здоровья и безопасности, которые в настоящее время приняты авиакомпаниями, аэропортами и сотрудниками службы безопасности, риск заражения этим вирусом представляется чрезвычайно низким, намного ниже, чем в других общественных местах. "У публики должна быть повышенная уверенность в том, что летать безопасно", - подчеркнул Шахиди.

Анализ данных ведущих органов общественного здравоохранения, участников отрасли и собственных медицинских консультантов, проведенный FSF, объясняет низкую заболеваемость COVID-19 в международных авиаперелетах надежными мерами по очистке и санитарной обработке, а также бдительностью и строгим соблюдением строгих рекомендаций по социальному дистанцированию. Авиакомпании и аэропорты внесли радикальные изменения для повышения безопасности здоровья, в том числе: улучшение процедур и технологий очистки и дезинфекции; новые процедуры социально-удаленной посадки и высадки из самолета; расширенное обучение и тестирование на вирусы для сотрудников; требования к средствам индивидуальной защиты; бесконтактная регистрация и другие процессы на каждом этапе поездки; а также программы аккредитации в международных аэропортах.

В Фонде отметили, что конструкция современных пассажирских самолетов сыграла важную роль в защите населения от рисков для здоровья, связанных с коронавирусом. Практически все современные самолеты имеют частую замену воздуха в салоне и передовые высокоэффективные системы фильтрации воздуха для твердых частиц (HEPA), которые могут удалять частицы гораздо меньшего размера, чем коронавирус. Фильтры HEPA - это та же технология, которая используется для обеспечения безопасности операционных и промышленных чистых помещений.

Кстати

Технические специалисты подчеркивают: воздух в салоне самолетов полностью обновляется каждые 2-3 минуты. Именно так работает система кондиционирования, которая постоянно смешивает свежий воздух с рециркулируемым. Все современные авиалайнеры оснащены высокоэффективными HEPA-фильтрами, которые удаляют до 99,97% всех частиц (даже размера микро- и нано-), включая бактерии и вирусы. Существуют определенные регламенты по замене HEPA-фильтров, что является неотъемлемой частью технического обслуживания самолета.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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