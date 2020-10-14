Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса

Президент РАН Александр Сергеев рассказал о клинических испытаниях третьей российской вакцины от SARS-СoV-2.

Прошла неделя, а у добровольцев, участвующих в эксперименте, побочных реакций не выявлено. Должна быть субфебрильная температура (37-38 градусов), но ее нет, подчеркнул ученый. Он сообщил, что в рамках первой фазы клинических испытаний проверяют безопасность вакцины. И с этим все нормально. "Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем", - цитирует Сергеева РИА Новости.

Напомним, в основе вакцины, которую создал Центр Чумакова (входит в Российскую Академию Наук), используется вирус SARS-CoV-2, который обработали так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию организма.