Голикова: Ситуация с COVID-19 напряженная, но под контролем

В целом по стране число случаев обнаружения коронавируса, по данным на 14 октября, составило 1 млн 340 тыс., сказала Голикова. Средний темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 1,1%. За последнюю неделю в среднем в сутки заболевают 7 человек на 100 тыс. населения, и по такому показателю РФ занимает 54 место (среди стран, которые такие данные публикуют).
Зато на 3% снизилась доля форм с клиническими проявлениями - с 73,1 до 69,8%, а за последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекции - с 32 до 39%.
- Ситуация достаточно напряженная, но под контролем. Однако в регионах ситуация различается, - заявила вице-премьер.
Она привела данные на конец прошлой недели: в 38 регионах отмечен рост заболеваемости, в 29 - ситуация нестабильная, в 18 - идет стабилизация, при этом в восьми регионах она на высоких уровнях.
В 30 регионах с высокой заболеваемостью, по данным Голиковой, принимаются недостаточные противоэпидемические мероприятия. Мониторинг показал отсутствие контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах. Кроме того, не были введены ограничения для массовых мероприятиях. А в регионах с низкой заболеваемостью - наоборот, меры введены и контролируются. Так, в Чечне и Татарстане заболеваемость - менее единицы на сто тысяч населения.
Голикова еще раз напомнила о необходимости соблюдения мер безопасности - в том числе в трудовых коллективах.
Вице-премьер также рассказала, что уровень тестирования на коронавирус достиг почти 52 миллионов лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. "Поэтому я хочу просить субъекты РФ обратить на это самое пристальное внимание", - заявила она.