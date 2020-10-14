Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса управляема и не требует введения ограничительных мер в экономике.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживает. Но проведенные весенние мероприятия по подготовке, при том, что сейчас уже появились две российские вакцины позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас", - пояснила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она также обратилась к регионам и гражданам РФ, чтобы они соблюдали все требования безопасности. По словам вице-премьера, рост случаев коронавируса идет в регионах, где не соблюдается масочный режим.