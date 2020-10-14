«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Новости проекта
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Сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше 05.10.2020
Городские школы в Бурятии перевели на дистанционную форму обучения 04.10.2020
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Мишустин продлил действие ряда разрешительных документов 03.10.2020
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В Саратовской области бессрочно продлили ограничения из-за COVID-19 02.10.2020
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 18 октября 02.10.2020
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Власть
14.10.2020 16:00
Текст: Айсель Герейханова

Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса управляема и не требует введения ограничительных мер в экономике.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживает. Но проведенные весенние мероприятия по подготовке, при том, что сейчас уже появились две российские вакцины позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас", - пояснила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она также обратилась к регионам и гражданам РФ, чтобы они соблюдали все требования безопасности. По словам вице-премьера, рост случаев коронавируса идет в регионах, где не соблюдается масочный режим.

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