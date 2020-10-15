Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее

В России циркулируют несколько вариантов коронавируса - европейский и из стран Азии. При этом китайского варианта опасной инфекции у нас нет, заявила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, ситуация с коронавирусом находится под контролем. "Сегодня Россия выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле​​​", - отметила Попова. В то же время она признает, что ситуация сейчас напряженная, сложная, хотя вирус не стал злее или опаснее. По словам Поповой, увеличение числа заболевших связано с естественным процессом появления сезонных вирусов ОРВИ. "Коронавирус просто пришёл в свой сезон. Вот сейчас его сезон", - уточнила Попова.

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах.