Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса

Новый признак коронавируса, выявленный британскими учеными и связанный с нарушением слуха, не является специфическим.
Такое мнение высказал РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альтштейн. Он также объяснил, что "коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека".
А поскольку происходит воздействие на различные области, то нельзя исключать и возникновения проблем со слухом. Однако этот признак заболевания фиксируется все-таки реже, чем, например, потеря обоняния.
Напомним, ранее ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили у пациентов с COVID-19 проявление так называемого тиннитуса - особого ощущения в виде в звона или шума в ушах без внешнего акустического раздражителя.
В случае тяжелой форма болезни это состояние может закончиться потерей слуха.
Также ранее специалисты описывали историю 45-летнего пациента, который перенес тяжелую форму коронавируса и потерял слух.