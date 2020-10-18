Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса

Новый признак коронавируса, выявленный британскими учеными и связанный с нарушением слуха, не является специфическим.

Такое мнение высказал РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альтштейн. Он также объяснил, что "коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека".

А поскольку происходит воздействие на различные области, то нельзя исключать и возникновения проблем со слухом. Однако этот признак заболевания фиксируется все-таки реже, чем, например, потеря обоняния.

Напомним, ранее ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили у пациентов с COVID-19 проявление так называемого тиннитуса - особого ощущения в виде в звона или шума в ушах без внешнего акустического раздражителя.

В случае тяжелой форма болезни это состояние может закончиться потерей слуха.

Также ранее специалисты описывали историю 45-летнего пациента, который перенес тяжелую форму коронавируса и потерял слух.