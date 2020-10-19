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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы обучение российских студентов не пришлось переводить в онлайн-формат, нужно соблюдать главные правила: дистанцию и носить маски. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала во время "Делового завтрака", который состоялся в "Российской газете".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Новая нормальность нашего времени - это ответственное отношение к своему здоровью. Если говорить о формате обучения студентов медицинских вузов, то, считаю, однозначно нужно увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности", - добавила руководитель Роспотребнадзора.

В ведомстве разработали рекомендации для разных отраслей экономики, для сферы образования и культуры. Есть четкие алгоритмы, как нужно себя вести в каждой ситуации. И главное сегодня - мобилизоваться и делать ровно так, как написано. Это не сложно. Может быть, некомфортно, неудобно, но нужно. Главное сейчас - повернуть вектор расслабленности к вектору действий и самоограничений, акцентировала Анна Попова.

В Роспотребнадзоре продолжает работать "горячая линия" по вопросам COVID-19. Она оказалась востребованным форматом общения. Основные темы, которые сейчас интересуют людей - профилактика и лечение коронавируса. Вопросы специалистам ведомства задают от самых простых: как носить маску, сколько времени, как снимать? До более сложных вопросов - о вакцинации, о том, как не заболеть.

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