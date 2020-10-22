Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания

Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Специалисты изучили образцы продуктов питания и не нашли в них коронавирус.

"Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Из исследованных более 135 тысяч поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах. Положительные находки составляют всего 0,13% от общего числа проб.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%. Эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. В процессе мытья рук с мылом разрушается внешняя мембрана вируса, и он инактивируется. Эта процедура помогает защититься и от множества инфекционных заболеваний.