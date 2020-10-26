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26.10.2020 17:27
Рубрика: Общество

Зачет по маскам

Готовы ли университеты ко второй волне виртуальных лекций и семинаров
Текст: Мария Агранович
По сети активно распространяется петиция, где студенты требуют в обязательном порядке перевести все вузы на дистанционный формат обучения на период пандемии. Нужно ли это? В минобрнауки позиция четкая: университеты будут переходить на дистант, исходя из ситуации в каждом регионе.
Практически все вузы сегодня перевели массовые "поточные" лекции на дистанционку. Фото: EPA Практически все вузы сегодня перевели массовые "поточные" лекции на дистанционку. Фото: EPA
Практически все вузы сегодня перевели массовые "поточные" лекции на дистанционку. Фото: EPA

"Если принимаются решения о карантине, то, как правило, это в рамках группы или курса - в зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты", - прокомментировал ситуацию министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, напряженная ситуация с ковидом - в московских вузах.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционку

Подтверждение тому - аховая ситуация в МГТУ им. Баумана, где из-за несоблюдения мер санитарной безопасности на прошлой неделе закрыли 4 учебных корпуса, а студентов отправили на удаленку. Сейчас в зданиях устраняют нарушения: проводят дезинфекцию, ставят рециркуляторы. До 30 октября нужно отчитаться перед Роспотребнадзором. А ректор Бауманки Анатолий Александров внес изменения в университетский устав: теперь дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления, грозят студентам за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

В регионах же, как сообщают в минобрнауки, все достаточно стабильно. Кое-где с начала учебного года - ни одного заболевшего студента. Тем не менее практически все российские вузы сохраняют дистанционные формы обучения, если не для всех видов занятий, то уж для некоторых лекций - точно. Так поступили, например, в РХТУ им. Менделеева.

- Учебный год мы сразу начали с онлайн-лекций. Но теперь и семинары ушли на дистант. Практикумы и научные исследования в химии полностью перевести на "удаленку" невозможно, поэтому для таких работ студенты приходят в лаборатории. Но строго с соблюдением всех правил, - рассказал "РГ" ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга.

С понедельника все лекции на дистант перевела Высшая школа экономики. А очные посещения сведены к трем дням в неделю. Остальное - онлайн.

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева дистанционно проходят лекции, если на них собирается более 25 человек. Практические занятия и семинары - очно, но в малых группах. Полностью на дистанте - лишь несколько курсов отдельных факультетов. Также в дистанционном формате учатся все "вечерники" и "заочники".

- С начала учебного года у нас было всего 11 случаев COVID-19: семь сотрудников и четыре студента. А всего в вузе около 17 тысяч студентов и более тысячи преподавателей, - уточнил ректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Если ситуация ухудшится, мы готовы и к полному переходу на дистант. Опыт есть.

В Тольяттинском государственном университете студенты-очники пока учатся как обычно. Но уже со 2 ноября лекции здесь тоже "уйдут" в онлайн. В ТГУ второй волны "удаленки" не боятся: с 2015 года в вузе действует проект дистанционного обучения "Росдистант".

- Электронным образовательным контентом полностью обеспечены все 154 программы подготовки, - говорит ректор ТГУ Михаил Криштал. - Организация зимней сессии будет зависеть от ситуации в регионе.

Отели предлагают снимать номера для работы на удаленке

В целом вузы придерживаются одной тактики: на дистант максимально переводят средние курсы, за счет чего сокращается количество студентов в помещениях в целом. Первокурсники, а также магистры и аспиранты, у которых в основном практические занятия в небольших группах, получают возможность приходить на занятия. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

- Для всех дисциплин и типов занятий, даже тех, которые сейчас ведутся офлайн, мы создаем онлайн-курсы и ссылки в расписании занятий, чтобы быстро и безболезненно перейти в онлайн, если вдруг сложится такая ситуация, - поясняет Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования СПбПУ Петра Великого. - Для дистанционных занятий, как и в весеннем семестре, используем открытые онлайн-курсы, которые есть на платформе Coursera и Национальном портале "Открытое образование".

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