Попова допустила введение дополнительных ограничений из-за COVID-19

"Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях",- сказала Анна Попова. Она также пояснила, что самое важное сейчас - не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для чего необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.

Как уже сообщала "РГ", сегодня 27 октября было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19". Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

В санитарном ведомстве также разъяснили, что под местами массового пребывания "понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек".