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27.10.2020 14:07
Рубрика: Общество

Попова допустила введение дополнительных ограничений из-за COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Главный санитарный врач РФ Анна Попова допустила введение новых ограничений из-за коронавируса, в случае если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости. Приводят заявление главы Роспотребнадзора РИА Новости.

"Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях",- сказала Анна Попова. Она также пояснила, что самое важное сейчас - не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для чего необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.

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Как уже сообщала "РГ", сегодня 27 октября было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19". Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

В санитарном ведомстве также разъяснили, что под местами массового пребывания "понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек".

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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