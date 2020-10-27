В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19

Условием для обязательной массовой вакцинации от коронавируса или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа граждан страны. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, в настоящее время столь масштабной опасности коронавирусная инфекция не представляет, поэтому в России массовая обязательная вакцинация от COVID-19 пока даже не рассматривается. Этот вопрос может встать только в крайнем случае, подчеркнул Куринный в интервью радио Sputnik. Он отметил, что обязательная вакцинация - это мера чрезвычайного характера, и пока цивилизованные страны к такому методу не прибегали.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. "Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет", - сказала глава Совфеда. Матвиенко уверена, что в этом вопросе нужно вести большую разъяснительную работу, объясняя, что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы, какие есть риски.