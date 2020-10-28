Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда средств регионам, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, лечащихся на дому. В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин распорядился предоставить на эти цели пять миллиардов рублей.

Также в повестку заседания включены вопросы о направлении в субъекты Федерации дополнительного финансирования на все виды стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, помогающим больным с COVID-19 и лицам из групп риска.