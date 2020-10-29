Мишустин поручил перевести в регионы средства на бесплатные лекарства от COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству здравоохранения сегодня же довести до регионов средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, проходящих лечение на дому.

"Чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала", - заявил он на заседании кабмина.

Накануне президент распорядился выделить на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов пять миллиардов рублей. Перечень препаратов Минздравом определен, потребность просчитана, подчеркнул глава правительства. "Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы, а Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", - указал Мишустин.