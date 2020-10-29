Мишустин поручил перевести в регионы средства на бесплатные лекарства от COVID-19

"Чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала", - заявил он на заседании кабмина.
Накануне президент распорядился выделить на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов пять миллиардов рублей. Перечень препаратов Минздравом определен, потребность просчитана, подчеркнул глава правительства. "Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы, а Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", - указал Мишустин.