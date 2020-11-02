В Архангельске открылся уникальный для Арктики научный комплекс

В Архангельске построили первый в Арктической зоне РФ специализированный научно-лабораторный комплекс, где более ста ученых будут вести фундаментальные и прикладные исследования. Ему присвоили имя академика Николая Лаверова, памятник которому установили перед зданием.

Как сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики, возвести новый корпус для масштабных арктических исследований в 2011 году предложили молодые архангельские ученые. Идею поддержали президент РФ Владимир Путин и вице-президент РАН, уроженец Поморья Николай Лаверов, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

- Этот выдающийся ученый и прекрасный организатор во многом определил лицо нашей науки, доказал ее конкурентоспособность, о которой мы много размышляем в последнее время, - подчеркнул в ходе рабочего визита в Архангельск министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Мне кажется символичным открытие памятника Николаю Лаверову в это непростое время, когда российская наука столкнулась с большим количеством новых вызовов, связанных прежде всего с изучением Арктики. И неслучайно другим знаковым событием стала сдача нового научно-лабораторного корпуса в Архангельске.

По словам академика-секретаря отделения наук о земле РАН Александра Глико, круг научных интересов и обязанностей Николая Лаверова был "удивителен и широк". Он стал непревзойденным специалистом в области радиационной безопасности, геологии урана и редких металлов. Лаверов внес огромный вклад в создание минерально-сырьевой базы России и арктические исследования.

Уроженец деревни Пожарище Коношского района Поморья четверть века возглавлял Ломоносовский фонд. В этом качестве он продвигал создание в родном регионе университетов и научных центров, в том числе строительство нового корпуса ФИЦКИА.

- Николай Лаверов очень многое сделал для того, чтобы Архангельская область стала научным центром по изучению Арктики. Открытие нового исследовательского корпуса поможет региону и дальше развиваться в этом качестве, - отметил губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Памятник ученому, стоящему за трибуной, создала московский скульптор Виктория Тищенко. Он установлен по инициативе регионального правительства и Ломоносовского фонда. По словам вице-президента фонда Екатерины Прокопьевой, решение о создании нового научного комплекса во многом базировалось на умении Николая Лаверова предвидеть развитие российской науки в направлении исследований высоких широт.

В четырехэтажном комплексе общей площадью более пяти тысяч квадратных метров разместятся лаборатории четырех из шести институтов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уро РАН.

- Впервые академическая наука Архангельской области получила возможность разместить лаборатории в новом здании, которое специально приспособлено для исследований, - пояснил директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов. - В нем установлена современная система вентиляции, которая обеспечивает работу мощнейших вытяжек. Это очень важно, например, для химических исследований. Есть специализированные приборы для исследований в области экологии и геологии. Это замечательный подарок для нашей науки.

На новом месте архангельские ученые продолжат, в частности, изучать радиационную и сейсмическую обстановку в Арктической зоне. Именно сюда будут поступать данные с сейсмических станций, установленных в западном секторе Арктики. Продолжится расшифровка генетического кода высокоширотных живых организмов и создание библиотек генетических данных. В здании разместится даже ботанический сад, где можно будет проводить уникальные исследования - например, изучать жизненный цикл насекомых.

Открытие научно-лабораторного корпуса и памятника Николаю Лаверову дало старт традиционным Ломоносовским чтениям. Со 2 по 5 ноября в Архангельске будет проходить всероссийская конференция с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики". Известные ученые обсудят широкий круг вопросов - от изменений климата до метафизики Арктики.