В Архангельске открылся уникальный для Арктики научный комплекс

Новости

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 16:31
Рубрика: Общество

В Архангельске открылся уникальный для Арктики научный комплекс

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Архангельске построили первый в Арктической зоне РФ специализированный научно-лабораторный комплекс, где более ста ученых будут вести фундаментальные и прикладные исследования. Ему присвоили имя академика Николая Лаверова, памятник которому установили перед зданием.
В новом здании разместятся десятки лабораторий, современное оборудование и ботанический сад. Фото: Марина Ледяева/РГ В новом здании разместятся десятки лабораторий, современное оборудование и ботанический сад. Фото: Марина Ледяева/РГ
В новом здании разместятся десятки лабораторий, современное оборудование и ботанический сад. Фото: Марина Ледяева/РГ

Как сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики, возвести новый корпус для масштабных арктических исследований в 2011 году предложили молодые архангельские ученые. Идею поддержали президент РФ Владимир Путин и вице-президент РАН, уроженец Поморья Николай Лаверов, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Фото: РИА Новости
Ученые изучат подводную мерзлоту

- Этот выдающийся ученый и прекрасный организатор во многом определил лицо нашей науки, доказал ее конкурентоспособность, о которой мы много размышляем в последнее время, - подчеркнул в ходе рабочего визита в Архангельск министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Мне кажется символичным открытие памятника Николаю Лаверову в это непростое время, когда российская наука столкнулась с большим количеством новых вызовов, связанных прежде всего с изучением Арктики. И неслучайно другим знаковым событием стала сдача нового научно-лабораторного корпуса в Архангельске.

По словам академика-секретаря отделения наук о земле РАН Александра Глико, круг научных интересов и обязанностей Николая Лаверова был "удивителен и широк". Он стал непревзойденным специалистом в области радиационной безопасности, геологии урана и редких металлов. Лаверов внес огромный вклад в создание минерально-сырьевой базы России и арктические исследования.

Уроженец деревни Пожарище Коношского района Поморья четверть века возглавлял Ломоносовский фонд. В этом качестве он продвигал создание в родном регионе университетов и научных центров, в том числе строительство нового корпуса ФИЦКИА.

- Николай Лаверов очень многое сделал для того, чтобы Архангельская область стала научным центром по изучению Арктики. Открытие нового исследовательского корпуса поможет региону и дальше развиваться в этом качестве, - отметил губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Памятник ученому, стоящему за трибуной, создала московский скульптор Виктория Тищенко. Он установлен по инициативе регионального правительства и Ломоносовского фонда. По словам вице-президента фонда Екатерины Прокопьевой, решение о создании нового научного комплекса во многом базировалось на умении Николая Лаверова предвидеть развитие российской науки в направлении исследований высоких широт.

В четырехэтажном комплексе общей площадью более пяти тысяч квадратных метров разместятся лаборатории четырех из шести институтов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уро РАН.

- Впервые академическая наука Архангельской области получила возможность разместить лаборатории в новом здании, которое специально приспособлено для исследований, - пояснил директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов. - В нем установлена современная система вентиляции, которая обеспечивает работу мощнейших вытяжек. Это очень важно, например, для химических исследований. Есть специализированные приборы для исследований в области экологии и геологии. Это замечательный подарок для нашей науки.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин дал поручения по развитию Арктики

На новом месте архангельские ученые продолжат, в частности, изучать радиационную и сейсмическую обстановку в Арктической зоне. Именно сюда будут поступать данные с сейсмических станций, установленных в западном секторе Арктики. Продолжится расшифровка генетического кода высокоширотных живых организмов и создание библиотек генетических данных. В здании разместится даже ботанический сад, где можно будет проводить уникальные исследования - например, изучать жизненный цикл насекомых.

Открытие научно-лабораторного корпуса и памятника Николаю Лаверову дало старт традиционным Ломоносовским чтениям. Со 2 по 5 ноября в Архангельске будет проходить всероссийская конференция с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики". Известные ученые обсудят широкий круг вопросов - от изменений климата до метафизики Арктики.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии