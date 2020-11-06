В Кремле заявили о дополнительных мерах борьбы с пандемией

Ход пандемии сложно прогнозировать детально, есть тренд на повышение, и это требует дополнительных мер - но с локдауном они не связаны, заявили в Кремле.

На вопрос, насколько такой рост заболевших коронавирусом в России, как сейчас, был ожидаем и прогнозируем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в целом трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии.

"Основные тренды прогнозируемые, - продолжил представитель Кремля. - Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер". Дополнительные меры принимаются, они не связаны с локдауном, это меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая специфику, принимает решение, уточнил он.

"Но тенденция тревожная, пандемия развивается", - заявил Песков.