В Кремле заявили о дополнительных мерах борьбы с пандемией

На вопрос, насколько такой рост заболевших коронавирусом в России, как сейчас, был ожидаем и прогнозируем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в целом трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии.
"Основные тренды прогнозируемые, - продолжил представитель Кремля. - Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер". Дополнительные меры принимаются, они не связаны с локдауном, это меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая специфику, принимает решение, уточнил он.
"Но тенденция тревожная, пандемия развивается", - заявил Песков.