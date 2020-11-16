Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов

Необходимо максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что каждый пациент должен иметь возможность своевременно получить необходимую консультацию. Для выполнения этой задачи необходимо усилить работы колл-центров, рекомендовал Мишустин.

Он также призвал привлекать к этой работе волонтеров - в том числе психологов. Глава кабмина в связи с этим напомнил, что во многих регионах они уже успешно работают в рамках проекта "Мы вместе".