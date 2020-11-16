Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19

Комплексного плана по ограничениям в России в связи с пандемией нет. Главы регионов сами принимают решения на этот счет, основываясь на ситуации на местах, заявили в Кремле. Система здравоохранения и фармацевтика работают с максимальной нагрузкой.

"Динамика развития эпидемии в регионах разная", - подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о введенных ограничениях в Бурятии, он пояснил, что республике пришлось принимать такое решение в рамках предоставленных регионам особых полномочий.

"Главы регионов сами принимают эти решения, основываясь на информации "с земли" о том, что происходит", - пояснил Песков. "Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может", - добавил он.

Работает правительственный штаб, но динамика в регионах разная, и каждый губернатор сам принимает решения, подчеркнул пресс-секретарь президента. "Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, - продолжил он. - Поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам".

"Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно, оперативный штаб, который работает в правительстве", - отметил представитель Кремля.

"В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов, наша промышленность, прежде всего фармацевтика, которая переживает нагрузку, которая кратно превышает обычный спрос на продукцию нашей фармы", - сказал Песков. "Принимаются точечные меры по конкретным регионам, где случаются кризисные случаи", - добавил он. "Комплексного какого-то плана в настоящий момент нет", - повторил пресс-секретарь президента.