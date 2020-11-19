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Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне"

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    19.11.2020, 18:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Ещё одну занятную работу представил британский художник и историк-любитель Патрик Робинсон.

Он решил подправить облик Генриха V в 1403 году в ходе Битвы при Шрусбери, описанной Шекспиром в "Короле Генрихе IV" и после экранизированной на шекспировской основе в сериале "Пустая корона".

Помимо "косметических" изменений в персонаже Тома Хиддлстона, художник счёл необходимым добавить одну существенную деталь. Дело в том, что будущий король был в бою ранен стрелой в лицо, но продолжил воевать, несмотря на страшную рану. Этот момент великий классик (а вслед за ним - и авторы телешоу) опустил из композиционных соображений, но Робинсон решил восстановить справедливость - тем более что история действительно впечатляющая.

Ранее Патрик проделывал подобное с героями "Игры престолов", "Последнего королевства", "Викингов", "Храброго сердца", "Короля Артура", "Трои" и кинокомиксов Marvel. Аналогичные работы провели авторы страницы História Islâmica с "Испанской принцессой" и "Аладдином".

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