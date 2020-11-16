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Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе"

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    16.11.2020, 14:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Очередной ликбез-арт от историков-любителей с навыками работы в графических редакторах.

Фото: www.kinopoisk.ru
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда

На канале História Islâmica был приведён в более реалистичный вид мавританский воин из сериала Starz "Испанская принцесса".

Сериал, напомним, рассказывает о Екатерине Арагонской, жившей в XVI веке. Первый сезон вышел в прошлом году, шоу уже продлили на второй.

До этого британский художник Патрик Робинсон привёл к историческому соответствию внешний вид героев "Игры престолов", "Последнего королевства", "Викингов", "Храброго сердца", "Короля Артура", "Трои", кинокомиксов Marvel и игры Assassin's Creed.

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