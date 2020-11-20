ГИБДД возьмет на вооружение экспресс-тесты на наркотики и алкоголь

Он уточнил, что эти приборы позволят определить только употреблял человек алкоголь или наркотики или нет. Есть ли повод направлять его на медицинское освидетельствование или можно отпустить с миром.

Напомним, что речь об использовании таких устройств идет уже давно. В прошлом году на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге эти приборы были продемонстрированы широкой публике. Так, например, индикатор паров алкоголя выглядит, как концертный микрофон. Он легко помещается в кулаке. Сверху расположена воронка, в которую необходимо дуть. Если выдох окажется чист, экран прибора загорится зеленым цветом. Если выдохе обнаружатся следы алкоголя, то экран загорится красным.

Гораздо сложнее процедура при тесте на употребление наркотиков. Хотя прибор также небольших размеров. Называется он анализатор иммунохроматографических тест-систем для выявления наркотических и психоактивных веществ в слюне человека. Для проверки используются одноразовый пробоотборник и одноразовая хроматографическая кассета. Они распечатываются на глазах водителя. Плевать в них не надо. Пробоотборник - это ватка на палочке. Она смачивается слюной в полости рта. После чего пробоотборник вставляется в кассету и фиксируется в ней. А через несколько минут кассета вставляется в прибор. Прибор покажет результат на экране: либо напишет сообщение "отсутствует", либо - "требует лабораторного подтверждения".

Положительные показатели того или иного прибора - не повод оформлять протокол об управлении в нетрезвом виде. Но повод, чтобы провести более серьезную проверку. Обычный порядок освидетельствования на опьянение никто не отменял, и отменять не собирается.

Если любой из приборов покажет положительный результат, то сначала необходимо оформить протокол отстранения от управления автомобилем в присутствии двух понятых или под видеозапись. Затем провести освидетельствование на алкогольное опьянение. То есть попросить водителя подуть в алкотестер, который показывает уже количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. После чего оформить направление на медосвидетельствование. Потом провести медосвидетельствование. И только при его положительном результате оформлять протокол об управлении в нетрезвом виде.

По сути, проверка экспресс-тестами - это только еще один критерий, по которому инспектор может убедиться, стоит человека проверять дальше, или можно отпустить.

Просто к признакам опьянения, которые устанавливаются оптолептическими способами, таких, к примеру, как неустойчивость позы, невнятная речь, покраснение кожных покровов лица, дрожание пальцев, а также запах алкоголя изо рта, добавляется еще один - показания индикаторного прибора. Кстати, запах алкоголя изо рта не всякий способен почувствовать, у инспектора может быть насморк. Использование таких приборов позволит быстрее проводить, например, сплошные проверки, которые применяются на дорогах.

Но для того, чтобы использовать эти приборы, недостаточно их закупить. Необходимо внести изменения в правила освидетельствования водителей, в которых прописать их использование в перечне признаков опьянения. Еще в июле прошлого года МВД вынесло такие поправки на общественное обсуждение, но до сих пор они правилами не стали.

Уже послышались опасения, что использование таких приборов увеличит коррупцию на дорогах. Но это грозит лишь тем, кто не знает, своих прав. Так как показания этого прибора вовсе ничего не доказывают, то только незнание этого может привести к взяткам. Еще раз повторимся, что сам порядок освидетельствования не меняется. Более того, использование таких приборов как раз позволит снизить случаи безосновательного направления водителей на медосвидетельствование. А такие случаи есть, и они как раз более коррупционноемки, потому что мало кому из водителей без всякой на то причины хочется терять время на поездку к наркологу для сдачи анализов.