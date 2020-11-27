Голикова: Студенты в ноябре и декабре получат по 7 и 10 тысяч рублей

Студенты, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получат по 10 тысяч рублей в ноябре и декабре, сообщила сегодня на совещании с регионами вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что по поручению президента выплата полагается студентам, аспирантам и ординаторам высших учебных заведений, которые привлечены к оказанию медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Выплаты за ноябрь и декабрь получат свыше 60 тысяч студентов федеральных вузов. Как подчеркнула Голикова, они сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках пока лишь практической подготовки.

Студенты, которые привлечены на штатные должности и которые работают в "красных зонах", должны получать такие же социальные выплаты, как и медики.

Выплаты положены и студентам средних учебных заведений. Более 5 тысяч молодых людей получат за ноябрь и декабрь по 7 тысяч рублей. "Такое решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября - декабре 2020 года", - подчеркнула вице-премьер.

И добавила, что финансовые ресурсы имеются, деньги в размере 10 млрд были перечислены в регионы. Из них можно производить выплаты студентам.