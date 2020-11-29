Мишустин выделил почти 1,5 млрд на закупку медицинских машин

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 1,42 миллиарда рублей на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Средства резервного фонда правительства будут использованы для приобретения двух тысяч автомобилей.

Транспорт поступит в поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы для выезда врачей, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов.

Приобретение санитарного автотранспорта планировалось в следующем году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. "Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - заявил Мишустин на последнем заседании правительства.