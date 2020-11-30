В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19

При сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора. Например, не стоит сдавать анализ сразу после еды или питья. В этом случае в пробирку попадет недостаточное количество инфицированных клеток, а пациент может получить ложноотрицательный результат.

Количество вируса в мазке снижает также применение любых очищающих средств для полости рта. Непосредственно перед сдачей ПЦР-теста не рекомендуется чистить зубы: антисептические компоненты, содержащиеся в зубной пасте, могут попасть в пробирку с мазком и в итоге помешать проведению анализа.

Специалисты подчеркивают, что минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. До взятия мазков из носоглотки также минимум за три часа нужно воздержаться от промывания носа, использования спреев, мазей для носа. Кроме того, за два дня до взятия мазка нужно отказаться от употребления спиртных напитков.

Ранее российские медики сообщили, что на результат теста влияет и время его проведения. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.