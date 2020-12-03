ОНФ просит пресечь продажу фальшивых справок об отсутствии COVID

Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять под особый контроль ситуацию с продажей фальшивых справок об отсутствии коронавируса в российских регионах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба движения.

ОНФ провел мониторинг и выяснил, что в четверти регионов можно без проблем приобрести справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, без сдачи анализов в день обращения за небольшую плату.

"Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль", - говорится в сообщении.

Среди регионов, где продавали фиктивные справки, оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Самарская, Волгоградская области, республики Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай.

"География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов", - рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. Он уточнил, что фальшивые справки об отсутствии COVID-19 продают на сайтах не только на местах, но и с доставкой в любой регион, а также в соцсетях, мессенджерах.

"Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлии Белеховой.

Она отметила, что мониторинг таких предложений проводится регулярно, данные оперативно отправляются в правоохранительные органы. "Необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет", - добавила Белехова.